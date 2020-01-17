İdlib kan ağlıyor

Suriye'de Beşar Esad rejimine ait savaş uçakları Rusya ve Türkiye'nin girişimleriyle ilan edilen ateşkese rağmen önceki gün İdlib'e ağır hava saldırıları gerçekleştirdi. İdlib'in farklı bölgelerine düzenlenen hava saldırılarında 19 kişi hayatını kaybederken, 68 kişi de yaralandı. Saldırı noktalarının başında yer alan ve büyük tahribatın yaşandığı merkez sanayi bölgesi drone ile görüntülendi. Çok sayıda aracın da kullanılamaz hale geldiği patlamada, enkaz altı ve çevresinde çalışma başlatıldı. Yaşanan bombalı saldırıların ardından kent merkezinde yaşam tekrardan normale dönmeye başladı.

Adnan Kulak - Adem Karagöz - Mehmet Bayrak