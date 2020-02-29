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İdlib şehidi, Hatay'da toprağa verildi

İdlib şehidi, Hatay'da toprağa verildi
İdlib şehidi, Hatay'da toprağa verildi

Suriye’nin İdlib kentinde yaşanan hava saldırısında şehit olan Emin Yıldırım, Hatay’da son yolculuğuna uğurlandı.

İdlib'de rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Emin Yıldırım'ın cenazesi Hatay'ın Akcurun Mahallesi'nde bulunan baba ocağına getirildi. Burada helallik alınmasının ardından kılınan cenaze namazı sonrası şehit Yıldırım'ın naaşı Akcurun Mahallesi'nde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Cenaze töreninde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehidin naaşını omuzlayarak taşıdı.

Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti ve CHP milletvekilleri, askeri erkan ve çok ayıda vatandaş katıldı.

Adem Karagöz - Gökhan Aklan
 

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