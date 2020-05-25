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İdlib'de siviller rejimi protesto etti

İdlib'de siviller rejimi protesto etti
İdlib'de siviller rejimi protesto etti

Suriye'nin İdlib kentinden geçen M4 kara yolunda toplanan göstericiler, sivillere saldıran Esad rejimini protesto etti.

İdlib’de siviller rejimi protesto etti - Tıkla İzle

İdlib'deki M4 kara yolunda yüzlerce sivil, Esad rejimine karşı protesto düzenledi. Esad'in bitmeyen saldırılarından bıktıklarını, istikrar ve güven ortamına ihtiyaç duyduklarını belirten göstericiler, rejim saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen ailelerin evlerine dönmesini talep etti. Suriye bayrağı taşıyan siviller, “Yaşamak istiyoruz” sloganları attı.

Esad saldırıları nedeniyle evsiz kalan binlerce Suriyelinin zor şartlar altında çadırlarda ya da imkanların kısıtlı olduğu kamplarda kaldığını söyleyen siviller, huzurlu bir hayat yaşamak istediklerini ifade etti.

Yousef Talha

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