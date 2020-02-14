İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İdlib'de Türk askerine destek gösterisi

İdlib'de Türk askerine destek gösterisi
İdlib'de Türk askerine destek gösterisi

İdlib ve Halep’te binlerce Suriyeli, Türk askerine destek olmak için gösteri yaptı

İdlib'de Türk askerine destek gösterisi - Tıkla İzle

Suriye'nin kuzeyinde bulunun İdlib ve Halep'in çeşitli yerlerinde, Esad rejimiyle çarpışan Türk askerine destek olma amacıyla gösteri düzenlendi. Göstericiler, İdlib'in merkezinde, Al-Dana, Sarmada, Kafr Takharim, Ma'rat Misrin bölgelerinde ve Al-Bab ve Azez'de bir araya gelerek, Türk bayrakları ve Suriye devrim bayrakları taşıdılar. Ellerinde “Rejim gücüne karşı hep birlikte savaşıyoruz”, “Özgür bölgeye hoş geldiniz Türk kardeşlerimiz”, “Sivillerin korunmasını istiyoruz” yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, rejim karşıtı sloganlar atarken, düzenlenen saldırıları kınadılar.

Esad rejimi, sivilleri hedef alan saldırılarına devam ederken, geçen yıldan bu yana 1 milyonu aşkın Suriyeli, Türkiye sınırına göç etti.

Muhammed Rabah
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.