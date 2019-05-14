İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İdlip'te tansiyon düşmüyor

İdlip'te tansiyon düşmüyor
İdlip'te tansiyon düşmüyor

Esad güçleri ve Rusya’ya ait uçakların İdlip ve Hama arasındaki kırsal bölgeye düzenledikleri bombardımanın devam ediyor.

Suriye'nin İdlib ve Hama kırsalındaki şiddetli çatışmalar sürüyor. Esad güçleri ve Rusya'ya uçakların İdlip ve Hama arasındaki kırsal bölgeye düzenledikleri bombardıman şiddetini arttırıyor. Merkezi Londra'da bulunan Suriye İnsan Hakları Ağı tarafından yapılan açıklamada, bölgeye düzenlenen son saldırılarda özelikle yerleşim yerlerinin hedef alındığı aktarıldı. Yapılan açıklamada, Esad rejimi ve Rus uçaklarının son bir haftada yaptıkları saldırılarda 9 camiyi hedef aldığı belirtildi. Bunun yanı sıra 26 Nisan-9 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen saldırılarda çok sayıda okulun ve sağlık merkezinin de hedef alındığı hatırlatıldı.

Öte yandan Özgür Suriye Ordusu üyelerinin de Esad rejiminin saldırılarına karşılık verdiği ve kapsamlı bir operasyon başlatılması için çalışmalar yürüttüğü kaydedildi.

Rejimin ve Rus uçaklarının saldırı sebebi ile yüz binlerce sivilin Türkiye sınırına yakın yerlerdeki güvenli bölgelere doğru göç ettiği ise biliniyor.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Manisa kebabı tarifi! Manisa kebabı nasıl yapışır?

Manisa kebabı tarifi burada Detay

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.