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İDO Yenikapı-Bursa-Bandırma seferleri iptal edildi

İDO Yenikapı-Bursa-Bandırma seferleri iptal edildi
İDO Yenikapı-Bursa-Bandırma seferleri iptal edildi

İstanbul'da özellikle dün akşam saatlerinden itibaren yağmur ve rüzgar etkisini sürdürürken, İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) hava muhalefeti nedeniyle, Bursa-Armutlu-Yenikakıp-Kadıköy, Bandırma- Yenikapı-Botancı, Bursa-Kadıköy-Yenikapı’nın sabah seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Meteoroloji ve AKOM'dan yapılan uyarı sonrasında İstanbul'da beklenen yağış ve rüzgar, dün akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdürüyor. Rüzgar yer yer hız şiddetini arttırırken, yağış nedeniyle yollarda su birikintisi oluştu, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Rüzgarın zaman zaman şiddetini arttırdığı görüldü. Şiddetini arttıran rüzgar nedeniyle ağaçlar savruldu. 

Öte yandan hava muhalefeti nedeniyle İDO tarafından yapılacak seferler ilgili bir açıklama yapıldı. Buna göre, Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy sabah 08:30 -10:55 seferi, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09:50 seferi, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07:50 seferi ile Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45 seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.  Medeni Topaloğlu

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