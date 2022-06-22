İETT otobüsü Arnavutköy'de arızalandı vatandaşlar yolda kaldı

İstanbul'da son zamanlarda İETT araçlarının arızalanması ve yolda kalması nedeni ile vatandaşlar isyan etti. Arnavutköy'de sabah saatlerinde Arnavutköy Mecidiyeköy seferini yapan 336 M hattı İETT otobüsü arıza vererek bozuldu. İşyerlerine geç kalan vatandaşlar isyan ederek yolu kapattı ve diğer otobüslerin geçişine izin vermedi.

Aynı saatlerde ise Söğütlüçeşme seferini yapan bir metrobüs Zincirlikuyu'da arızalanarak yoluna devam edemedi. Metrobüste bulunan onlarca kişi yol kenarında beklemek zorunda kaldı. Yaşananlar cep telefonu kameraları ile böyle görüntülendi.

Batuhan Toprak



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