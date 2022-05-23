İETT şoförü ile motokuryenin yol verme kavgası kamerada

Olay, Fatih Fındıkzade'de meydana geldi. İddiaya göre, İETT otobüsü şoförü ile motokurye sürücüsü arasında trafikte yol verme kavgası çıktı. Cadde ortasında araçlarını durduran sürücüler, tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşürken, birbirlerine küfür eden sürücüleri vatandaşlar sakinleştirdi.

Sürücülerin tartışması sırasında caddede trafik durdu. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde, İETT otobüsü şoförü ile motokurye şoförünün kavga ettiği ve çevredeki vatandaşların araya girdiği görülüyor.

Veysel Ensar Gökçegözog



İLGİLİ HABER Büyükçekmece’de hızını alamayan İETT otobüsü yoldan çıktı

İLGİLİ HABER Kadıköy'de vatandaşlar geç gelen İETT aracının önünü kesti

İLGİLİ HABER Park halindeki İETT otobüsü alev alev yandı