Iğdır ve Ağrı'da sel baskını

Doğu bölgesinde etkili olan sağanak yağış olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Iğdır Aralık ilçesi ile Ağrı Dağı eteğinde etkili olan yağış sele neden oldu. Sel, Ağrı Dağının eteklerindeki taşları ve toprakları dağın eteğindeki köyler ile ilçe merkezine götürdü. Sel ile gelen kaya parçaları nedeniyle Iğdır-Nahçıvan karayolu da ulaşıma kapandı. İlçeye bağlı Yukarı Topraklı köyü, Yenidoğan köylerinde evler sular altında kaldı. Can kaybının olmadığı sel olayında maddi hasarın çok olduğu öğrenildi.

Aynı saatlerde Ağrı Doğubayazıt ilçesinde de sel suları hem Gürbulak Gümrük Kapısı'nda hem de ilçeye bağlı Karabulak ve Gürbulak köylerinde etkili oldu. Sel sonrası köylerdeki evler sel suları altında kaldı. Trafikte seyir halinde olan araçlar da bir süre kontak kapatmak zorunda kalırken bazı araçlar sel sularında neredeyse kayboldu. Iğdır Dilucu ve Ağrı'nın Gürbulak Sınır Kapısı'nda da birçok araç sel sularından etkilenirken bir süre işlem yapılmadı. Sel felaketi sonrası her iki yere de giden AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri çalışma başlatırken, an itibari ile bir can kaybının olmadığı bilgisi edinildi.

Sebahattin Yum