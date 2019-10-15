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İHA ekipleri Barış Pınarı Harekatı için sınırda

İHA ekipleri Barış Pınarı Harekatı için sınırda
İHA ekipleri Barış Pınarı Harekatı için sınırda

İhlas Haber Ajansı ekibi, bölgede olup biteni; öncü, tarafsız ve güvenilir habercilik anlayışıyla vatandaşa aktarmaya devam ediyor.

İHA ekipleri Barış Pınarı Harekatı için sınırda - Tıkla İzle

Fırat'ın doğusunda, bir terör koridoru kurulmasını engellemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı başarıyla sürüyor.Türk askeri sınır ötesinde destan yazarken, üçüncü göz olan gazetecilerde her zorluğa göğüs gerip dünyayı bilgilendiriyor.

Şanlıurfa'nın Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinde kalan habercilerin binaları, terör unsurları tarafından iki kez hedef alındı. Son olarak havan mermisi konakladıkları odaya kadar girdi.

Muhabirler büyük tehlike atlatırken, merminin patlamaması büyük bir facianın önüne geçti. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

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