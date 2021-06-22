İHA muhabiri Uslu'ya yapılan saldırıya kınamalar artıyor

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki kaçak çiftliğinde yıkım çalışmalarını takip eden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu, Türkkan'ın şoförünün aralarında olduğu 4 çalışan tarafından feci şekilde darp edildi.

İHA muhabiri Uslu'ya yapılan saldırı birçok kesim tarafından kınandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İHA muhabirine yapılan çirkin saldırıyı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kınadı.

Fahrettin Altun, “Görevi başında saldırıya uğrayan ve ağır şekilde darp edilen İHA muhabiri Mustafa Uslu'ya şifalar diliyorum. Bu barbarlığı kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Uslu'ya yapılan barbarca saldırıyı kınıyoruz”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İHA Muhabiri Mustafa Uslu'ya yapılan barbarca saldırıyı kınıyoruz. Mustafa Uslu'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Görevini icra ederken saldırıya uğrayan ve darp edilen İHA muhabiri Mustafa Uslu'ya acil şifalar diliyor, bu menfur olaya karışanları şiddetle kınıyorum” ifadelerine yer verdi.

“Çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz”

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nden yapılan açıklamada, "İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın çiftliğindeki yıkım çalışmalarını takip eden meslektaşımız İHA Muhabiri Mustafa Uslu'ya yapılan çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Sorumlulara gereken cezanın verileceğini umduğumuz bu süreçte gelişmeleri takip edeceğiz" denildi.

Türkiye Haber Kameramanları Derneğinden (THKD) 'Bu son olsun' başlığıyla yapılan açıklamada ise, "İYİ Partili Lütfi Türkkan'ın çiftliğindeki yıkımı görüntüleyen meslektaşımız İHA Muhabiri Mustafa Uslu'ya yapılan çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Sorumluların cezalandırılacağı süreçte meslektaşımızın yanında olarak olayın takipçisi olacağız" ifadeleri kullanıldı.

“Bu saldırıyı yapanların bağlı oldukları milletvekilinin özür dilemesini bekliyoruz”

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Başkanı Celal Toprak da, saldırıyı kınadıklarını belirterek, “EGD olarak İHA muhabirine yapılan vahşi saldırıyı kınıyoruz. Bunu yapanların yanına kâr kalmamasını istiyoruz. Kaçak yapıların haberi yapılmayacaksa hangi konular haber yapılacak soruyoruz. Basın özgürlüğünün herkes için gerekli olduğunu düşünüyoruz. Bu saldırıyı yapanların bağlı oldukları milletvekilinin özür dilemesini bekliyoruz. Bir daha bu tür saldırıların yaşanmamasını temenni ediyor, gazeteci arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

“Basın özgürlüğünün olmadığı bir toplumda demokrasiden söz etmek mümkün değildir”

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulundan yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

“Türkiye'nin içinden geçmekte olduğu zor süreçte gazetecilerin mesleklerini yapmaları değişik yöntemlerle engellenmeye çalışılmaktadır. Bunun son örneği Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yaşanmıştır. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın çiftliğindeki yıkım çalışmalarını takip eden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu, çiftlik çalışanı olduğu ileri sürülen dört kişinin saldırısına uğramıştır. Saldırıda yaralanan, kamerası ve ekipmanları kırılan, hastaneye kaldırılan Mustafa Uslu'ya ve İHA çalışanlarına ‘geçmiş olsun' diyoruz. Saldırganların hak ettikleri şekilde cezalandırılmalarını istiyoruz. Basın özgürlüğünün olmadığı bir toplumda demokrasiden söz etmek mümkün değildir. Gazetecilerin sürekli hedef gösterildiği ve son örnekte olduğu gibi şiddete uğradığı bir ortamda toplumsal barışın da sağlanamayacağını bir kez daha kamuoyu ile paylaşıyoruz”.

“Saldırganların hak ettikleri şekilde cezalandırılmalarını bekliyoruz”

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu da saldırıyı kınadı. TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı yaptığı açıklamada, “Meslektaşlarımıza yönelik çirkin saldırılara bir yenisinin eklendiğini üzülerek haber aldık. Edindiğimiz ilk bilgiye göre; Kocaeli Dilovası ilçesindeki bir çiftlikte yıkım çalışmalarını takip eden İhlas Haber Ajansı muhabiri Mustafa Uslu, çiftlik çalışanı olduğu ileri sürülen dört kişinin saldırısına uğramıştır. Saldırıda yaralanan meslektaşımız Mustafa Uslu hastaneye kaldırılırken, kamerası ve ekipmanları da saldırganlarca kırılmıştır. Halkın haber alma özgürlüğü adına fedakârca görev yapan meslektaşımıza ‘geçmiş olsun' diyor, saldırganların hak ettikleri şekilde cezalandırılmalarını bekliyoruz. Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu olarak konunun takipçisi olacağız” dedi.

“İHA'ya ve yaralanan meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz”

Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, yaptığı açıklamada, İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan ve kaçak olduğu gerekçesiyle belediye ekiplerince başlanan yıkım çalışmalarını haber yapmak üzere orada bulunan İHA muhabiri Mustafa Uslu'ya yapılan saldırının asla kabul edilemez olduğunu belirtti. Dim, “Bu saldırı demokrasiye yapılmıştır. Milletvekili Türkkan'ın şoförü ve diğer 3 kişinin gerçekleştirdiği belirlenen bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyor, faillerin en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep ediyor, İHA'ya ve yaralanan meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

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