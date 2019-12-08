İHA'ların ardından İKA'lar sahnede...

Robot teknolojisinin askerî alanda kullanımı hızla artarken, son yıllarda askerî alanda en fazla dikkat çeken teknolojilerin başında insansız araç teknolojileri geliyor. Yerli ve millî İnsansız Hava Araçları (İHA) konusunda önemli adımlar atan Türk savunma sanayi de İnsanız Kara Araçları (İKA) alanında dikkat çeken projelere imza atıyor.

Bu kapsamda ASELSAN'ın geliştirdiği yüksek hareket kabiliyetine sahip KAPLAN insansız kara aracı ailesi, OGUZKAGAN Savunma Teknolojileri'nin geliştirdiği DEMİRHAN, EKTROLAND Defence tarafından milli imkânlarla geliştirilen BOĞAÇ ve ASELSAN ile TEAS firmalarının birlikte geliştirdiği 8×4 inansız kara aracı TARANTULA öne çıkıyor. Ayrıca son olarak Savunma Sanayii Başkanlığı'nın (SSB) koordinasyonunda geliştirilen üç tip “Hafif Sınıf İnsansız Kara Aracı” prototipi dikkatleri üstüne çekti.

İnsansız kara araçları askeri, gözetleme, güvenlik hizmeti, isyan kontrolü, rehine durumu, emniyet, kolluk kuvveti ve sınır devriyesi gibi farklı türdeki uygulamalarda kullanılabiliyor. Her türlü hava şartında çalışabilen insansız kara araçları, savaş alanlarında ve operasyonlarda başarı yüzdesini arttırdığı gibi bu teknolojiye sahip olan askeri birlikler için büyük bir avantaj sağlıyor. Keşif ve gözlem amacıyla da kullanılabilen insansız kara araçları, bölgedeki enkaz yapıları dâhil her türlü bölgeye girerek gerekli bilgileri toplayabiliyor. Ayrıca belirlenen hedefler yine bu araçlarla yok edilebiliyor. Dünya çapında mevcut askeri operasyonlarda kritik destekleyici kabiliyet sağlıyor.

MESKÛN MAHALDE ETKİLİ

Özellikle şehir savaşlarında tehditlerin yoğun olmasıyla artan kayıpları azaltmak için de insansız kara araçları kullanılıyor. Bu tür tehditler karşısında insansız kara araçları gerekli görülen operasyonları kayıp vermeden ya da çok az bir zararla yerine getirebiliyor. Meskûn mahalde yapılan operasyonlarda oldukça önemli destek sağlayan insansız kara araçları, piyadelerin bulunduğu riskli alanlarda görevlerini icra edebiliyor ve tehdit unsurlarını yok ediyor. Hızlı ve belirlenmesi zor olan bir insansız kara aracı İKA, meskûn mahal operasyonlarda yaşanılan kayıpları da azaltıyor. Faydalı yükleri sayesinde, düşman hedefleri karşısında yüksek başarı elde eden bu araçlar, kara birliklerine önemli katkı sağlıyor.

ENGELLERİ AŞIYOR

Her türlü hava şartında gece ve gündüz kesintisiz çalışabilme kabiliyetine sahip insansız kara araçları; kurak, nemli, engebeli, ormanlık arazilerde görev yapabiliyor. Su geçirmez özellik, yüksek manevra ve hareket kabiliyeti ile darbelere karşı dayanıklılık gösteren araçlar; enkaz tipi engelleri aşabilme, insan tarafından taşınabilme, kolay kullanım ve kısa operatör eğitim süresi, düşük maliyet, kolay güncellenebilir yazılım mimarisi ve sessiz izleme özellikleriyle öne çıkıyor.

Türkiye Gazetesi