İHKİB Girişimcilik ve İnovasyon Yarışması'nda üniversitelilerin gelecek fikirleri ödüllendirildi

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün yenilikçi, sürdürülebilir ve katma değerli ihracatı için üniversite öğrencileri arasında İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin düzenlediği İHKİB Girişimcilik ve İnovasyon Yarışması'nda (GİY) dereceye giren projelere ödülleri törenle verildi. Farklı disiplinlerde öğrenim gören 518 öğrencinin başvurduğu yarışmada birbirinden ilginç fikirler yarışırken, geleceği şekillendirecek inovatif üç proje büyük beğeni topladı. Dijital ortamda Kasım 2021'de başlayan ve 6 ay süren maratonun final sunumlarında 14 takım 42 öğrenci yarıştı.

"Orta vadede kilogram birim fiyatımızı 40 dolara, ihracatımızı 40 milyar dolara çıkarmak istiyoruz"

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe törende yaptığı konuşmada, YÖK ile projeler geliştirerek sanayi-üniversite iş birliğini yaygınlaştırmaya çalıştıklarını söyledi. Kısa sürede bu anlayışın meyvelerini toplamaya başladıklarını anlatan Gültepe şöyle devam etti:

"Orta vadede kilogram birim fiyatımızı 40 dolara, ihracatımızı 40 milyar dolara çıkarmak istiyoruz. Hedefe yalnız yürümenin zor olduğunu biliyoruz. Devletimizin desteği yanımızda olmalı. Daha önemlisi üniversitelerimiz bizimle olmalı. Girişimcilik ve İnovasyon Yarışmamızı bu düşünceden hareketle tasarladık. Yarışmayı sadece tekstil mühendisliğine değil tüm bölümlere ve disiplinlere açtık. İlk olmasına rağmen beklediğimizin üzerinde bir ilgi oldu. 103 üniversitemizin 112 farklı bölümünden 518 başvuru aldık. Ön elemenin ardından 150 öğrenci ile üçer kişilik 50 takım oluşturarak süreci başlattık. Dereceye girsin girmesin tüm projeleri sektörümüzün geleceği için önemli görüyor, genç arkadaşlarımızı tebrik ediyorum."

"İnovatif ve üretici fikirler ticari rekabette çok önemli"

Törene katılan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de konuşmasında, İnovatif ve oluşturucu ürünlerin ticari rekabetteki önemini vurguladı. Gülle, şunları söyledi:

"TİM olarak özel inovasyon programlarını çok boyutlu bir şekilde yürütüyoruz. Firmalarımızdaki inovasyon ekosistemini canlandırmak adına InovaLİG ve Odaklı İnoSuit programlarımızdan 8 bin firmamız faydalanıyor. Şimdiye kadar 163 firmaya 25 bin saatin üzerinde mentorluk hizmeti verildi. İyi örneklerle eşleştirilen yüzlerce firmaya tecrübe aktarımı yapılması sağlandı. Gençlerimize yönelik yürüttüğümüz İnovaTİM projemizde, 72 ilden ve 150 farklı üniversiteden 3 bini aşkın üniversite öğrencisinin çalışmalarına destek veriyoruz."

Yarışmada birinci olan Novator Takımına 100 bin, ikinci olan Okaliptüs Takımına 75 bin, üçüncü olan B Creative Takımına ise 50 bin TL para ödülü verildi. Törende TİM Başkanı İsmail Gülle bu ödüllere ilaveten birinci takıma 30 bin, ikinci takıma 20 bin ve üçüncü takıma da 10 bin TL para ödülü verileceğini duyurdu. Para ödüllerin yanı sıra birinci takım Almanya'da Aachen Üniversitesi bünyesindeki ITA Enstitü'de 3 günlük yurt dışı eğitim alacak. İkinci ve üçüncü takım ise İzmir Hugo Boss Fabrikası'nda 3 günlük deneyim yaşayacak.

Birincilik ödülü: ProNova

Novator Takımı İstanbul Teknik Üniversitesinde üçüncü sınıf Tekstil Mühendisliği ve İşletme çift anadal programı öğrencisi Alya Bostani, Özyeğin Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü dördüncü sınıf öğrencisi Fatma Nur Keleş ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi üçüncü sınıf öğrencisi Nuray Rumeysa Uslu'dan oluşuyor. “ProNova: Sürdürülebilir Tıbbi Önlük” projesi ile İHKİB GİY 2022 birincisi oldular. Ameliyathanelerdeki ısı farklılığı nedeniyle cerrahların soğuktan ellerinin titremesi ve sürekli değiştirilen cerrahi önlüklerin doğaya verdiği zarar sorunlarının tespitiyle ortaya çıkan ProNova, algleri kullanarak tıp dünyasına ısı yalıtımlı, sürdürülebilir, bedeni ayarlanabilir, dayanıklı ve estetik bir tıbbi önlük çözümü getiriyor.

İkincilik ödülü: COK

Okaliptüs Takımı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde üçüncü sınıf Tekstil Mühendisliği öğrencisi Beyza Çam, İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Şeyma Karasu ve Akdeniz Üniversitesi Gazetecilik dördüncü sınıf öğrencisi Pınar Okumuş'dan oluşuyor. Okaliptüs ağacı özünden elde edecekleri liflerden üretecekleri kumaşla kötü kokuyu yok etmeyi amaçlayan Okaliptüs takımı ‘Sıfır Karbon Sıfır Koku'yu hedefliyor.

Üçüncülük ödülü: Taggle

B-Creative takımı İstanbul Teknik Üniversitesinde üçüncü sınıf Tekstil Mühendisliği öğrencisi Betül Özçakmak, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme bölümü dördüncü sınıf öğrencisi Emek Gözlüklü ve Eskişehir Teknik Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı dördüncü sınıf öğrencisi Emel Aydın'dan oluşuyor. Bilgiyi aktarmada yetersiz kalan kıyafet bakım etiketlerini dönüştüren Taggle uygulaması sürdürülebilirliğe odaklanarak kıyafetin yaşam döngüsünde kullanıcının ihtiyacı olan ve onu bilinçli bir tüketici olmaya teşvik eden birçok faydalı bilgiyi dijital kanallar aracılığı ile kullanıcıya sunuyor. ''Fark et, Keşfet, Dönüştür!'' sloganı ile sürdürülebilirliğe ve döngüsel ekonomiye odaklanıyor.