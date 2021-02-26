İhlas Haber Ajansı ve TGRT Haber'e ödül

Kazakistan Ankara Büyükelçiliği, Uluslararası Türk Akademisi ve Avrasya Yazarlar Birliği'nin düzenlediği ödül töreninde İhlas Haber Ajansı ve TGRT Haber'e iki teşekkür belgesi verildi. 2020 yılı, başta Türk dünyasının ve Kazakistan'ın islam ilimlerinin yanında edebiyat, tarih, matematik, coğrafya gibi modern bilimlerin öncüsü kabul ettiği Abay Kunanbayoğlu yılı olarak ilan edilmişti. Bu kapsamda yapılan haber çalışmaları ve Türk Dünyası'na gösterilen destek ve beraberlik için İHA ve TGRT Haber'e teşekkür belgesi takdim edildi. TGRT Haber Ankara Muhabiri İrfan Çalışkan'a Kazakistan Cumhuriyeti Kültür ve Spor Bakanı Aktotı Rayimkulova'nın teşekkür belgesi ve Uluslararası Türk Akademisi teşekkür belgesi verildi.

“Bağımsızlık demek onu ilk tanıyan Türkiye demek”

Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuli ödül törenine ilişkin, “Bu etkinliklerde katısı olan Türkiy'deki bürokrasi, devlet adamları, akademisyenler, öğrenciler, basın mensuplarına hem Cumhurbaşkanımızınız hem de Kültür bakanımızın taktirini sundur. Bu yıl ayrıca Kazakların büyük ozanı aşık şaiti Jambyl Jabayev'in doğum yıl dönümü ve onunda ilgili de Keçiören Belediyesi ve Avrasya Yazarlar birliği ile beraber yayımladığımız kitabın taktimi yaptık bu yıl 2021 Kazakistan için değil tüm Türk dünyası için önemli bir yıl olacak. Kazankistan için bağımsızlık demek onu ilk tanıyan Türkiye Cumhuriyeti demek” dedi.

Programda pek çok bürokrat, devlet adamı ve akademisyene de madalya taktim edildi. Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşat Zorlu'ya da madalya verildi. Türk Dünyasına çalışmalarıyla büyük katıklar yapan Zorlu, “2020 yılı Abay yılı idi bu anlamda çok ciddi bir etkinlikler süreci oldu Abay Kunanbay hakikaten Türki dünyasını şairlik yönü dışında haya felsefesi yönüyle önemli bir şahsiyettir.Tüm izleyicilerimizin bu konudaki eserleri unutulmaması gerektiği kanaatindenim. Türkiye Gazetesi Yazarı Meryem Aybüke Sinan'ın da bu konuda bir çalışması olduğunu biliyorum” sözlerini kullandı.

“Bayrağı daha ileri taşıyacağız”

Taktimini Kazakistan Büyükelçisinin Saparbekuli'nin elinden alan TGRT Haber Muhabiri Çalışkan ise “Hocalarımızın önünde bu belgeyi almak bana onur ve guru vermiştir. Onların taşıdığı bayrağı genç nesiller olarak bizler daha da ileriye taşıyacağız” ifadelerine yer verdi.

Abay'ın şiirleri ve Karasözleri Türkiye'ye çevrildi.

Abay Kunanbayoğlu'nun şiirlerini ilk kez Türkiye Türkçesi'ne tercüme eden Doç. Dr. Ekrem Ayan, “Kazakistan Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Tokayev'in tensipleri ile Abay'ın şiirlerinin ve kara sözlerinin 10 dile çevrilmesi yönünde proje başlattı. Türkiye ayağını biz yürüttük. Abay'ın bütün eserleri hazır durumdadır. Abay'ın Karasözlerini, özellikle kendim okuduğumda biz Çağatay dil gurubundan geldiğimiz için daha rahat anlayabildik ve Türkiye Türkçesine aktarmakta zorluk yaşadım” diye konuştu. Diğer taraftan Abay'ın şiirlerine ve kara sözlerinin Türkiye Türkçesi'ne çevrilmiş haline ulaşmak isteyenler Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'ne giderek kitaplara ücretsiz şekilde ulaşabiliyor. Program hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Yunus Özkan

