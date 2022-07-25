İhlas Haber Ajansı'na 4 ödül

Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla bu yıl ilkini tertiplediği İsmail Güneş Basın Ödülleri törenini Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nın (STSO) ev sahipliğinde STSO Salonunda gerçekleştirdi. Ödül törenine, Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Milletvekili ve Ak Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Sivas Milletvekili Habip Soluk, BBP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, STK temsilcileri, Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarıyla birlikte düşürülen helikopterde şehit olan İhlas Haber Ajansı Muhabiri İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş ve çocukları ile basın çalışanları katıldı.

Şehitler anıldı

Açılış konuşmasını yapan 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muhittin Karahan, Güneş ve düşürülen helikopterde şehit olanları rahmetle anarak, “Öncelikle 2009 yılında tüm Sivas halkını, Tüm Türkiye'yi yasa boğan acı olayda kaybettiğimiz Büyük Birlik Partisi Merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, dönemin İl Başkanı Erhan Üstündağ'ı, İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı'yı, Murat Çetinkaya'yı, meslektaşımız İsmail Güneş'i, pilot Kaya İstektepe'yi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Bizi derin üzüntüye sevk eden olayda kaybettiğimiz meslektaşımız İsmail Güneş adına bu yıl ilkini düzenlediğimiz meslek ödülleri törenini hayata geçirmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu yıldan başlamak üzere, gelecek yıllarda da bu ödülleri devam ettirerek İsmail Güneş'in hatırasını sonsuza kadar yaşatmak en temel amacımızdır” dedi.

İhlas Haber Ajansına 4 ödül

Konuşmanın ardından ödüller dağıtıldı. Yarışmada İhlas Haber Ajansı 4 ayrı dalda ödüle layık görülürken, Yasemin Güneş de onur ödülü aldı. İhlas Haber Ajansı Sivas Bölge Müdürü Göktürk Fırat Cemiyet Özel Ödülüne, İhlas Haber Ajansı muhabiri Onur Erden Günlük Yaşam Ödülüne, İhlas Haber Ajansı muhabiri Volkan Kaplan Haber Görüntüsü Ödülüne, İhlas Haber Ajansı muhabiri Mert Taha Varol ise Genç İletişimci Ödülüne layık görüldü. Göktürk Fırat ödülünü AK Parti Grup Başkanı Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Onur Erden ve Volkan Kaplan ödüllerini AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekici'nin elinden, Mert Taha Varol ise ödülünü Yasemin Güneş'in elinden aldı.

Ödül alan isimler şunlar:

"Onur Erden (İHA) Günlük Yaşam Ödülü, Volkan Kaplan (İHA)Haber Görüntüsü Ödülü, Serhat Zafer (AA)Haber Fotoğrafı Ödülü, Halife Yalçınkaya (AA)Polis Adliye Haberi Ödülü, Alperen Yıldız (DHA)Spor Haberi Ödülü, Hüsnü Ümit Avcı (DHA) Araştırma Haberi Ödülü, Uğur Yiğit (Ekspres Gazetesi)Gazete Dalında Haber Ödülü, Yüksel Menekşe (Ekspres Gazetesi)Gazete Dalında Haber Fotoğrafı Ödülü, Nurettin Çukuryurt (Ekspres Gazetesi)Sayfa Tasarımı Ödülü, Hayrullah Ağkaş (İrade Gazetesi) Sayfa Editörü Ödülü, Oğuzhan Sarzep (İrade Gazetesi) Gazete Dalında Spor Haberi Ödülü, Fatih Tabur (İrade Gazetesi-Web) Haber Sitesi Editörü Ödülü, Erhan Meyveci (Kanal58)TV Dalında Haber Kurgu Ödülü, Yasin Nergis (Worldturk Tv) TV Dalında Haber Görüntüsü Ödülü , Yunus Budaktaş (Vizyon 58) TV dalında Haber Ödülü, Abdullah Yiğit (Vizyon 58)TV Dalında Spor Programı Ödülü, Ali İzgi (Kanal 58)TV Dalında Politika Programı Ödülü, Adem Akgül (Worldturk)Tv Yorumcusu Ödülü, Hakan Kaleli (Sivas TSO)Kurumsal Haber Ödülü, Erkan Özkan (ÇEDAŞ)Kurumsal İletişim Ödülü, Eren Özdal (Sivas Belediyesi)Kurumsal Fotoğraf Ödülü, Ferhat Yalçın (Sivas Belediyesi) Kurumsal Görüntü Ödülü, Adem Karakaya (Sivas Ticaret Borsası) Kurumsal Sosyal Medya Ödülü, Hikmet Kuru (SESOB)Kurumsal Web Sitesi Ödülü, Emre Özdal (SCÜ) Kurumsal Röportaj Ödülü, Ebubekir Çiğdem (Kültür AŞ)Kurumsal Kurgu Ödülü, Sivas Valiliği Basın, Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü Kurumsal Tanıtım Ödülü, Yücel Yönal Onur Ödülü, Sirer Doğan Onur Ödülü, Yasemin Güneş Onur Ödülü, Göktürk Fırat (İhlas Haber Ajansı)Cemiyet Özel Ödülü, Önder Felek (Anadolu Ajansı) Cemiyet Özel Ödülü, Eraydın Aytekin (Demirören Haber Ajansı)Cemiyet Özel Ödülü, Murat Güney (Sivas İrade Gazetesi) Cemiyet Özel Ödülü, Muhittin Karahan (Sivas Ekspres Gazetesi) Cemiyet Özel Ödülü, Melda Geneş (Memleket Sivas Gazetesi) Cemiyet Özel Ödülü, Ayşe Mine Egüz (Bizim Sivas Gazetesi) Genç İletişimci Ödülü, Defne Arslan (Sivas Ekspres Gazetesi)Genç İletişimci Ödülü, Mert Taha Varol (İhlas Haber Ajansı) Genç İletişimci Ödülü, Erhan Erdoğan (Sivasspor) Sivasspor Özel Ödülü".

Mustafa Kurtulan

