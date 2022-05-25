İhlas Koleji öğrencileri Boğaziçi MUN Advanced'22 Konferansına katıldı

Özel İhlas Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri Emir Düz, Ahmet Arda Yıldırım, Ahmet Alperen Binici, Zeynep Yavuz ve Zeynep Biçer 21-22 Mayıs 2022 tarihleri arasında düzenlenen organizasyonda delegasyon olarak yer aldılar. “Bridge The Gap (Köprüleri Kuralım)" adı verilen ve iki gün süren konferans, ülke genelinde beş kişilik grupların yanı sıra bireysel delegelerle birlikte 150 öğrencinin katılımı ile gerçekleşti.

Konferansın sonunda konuşan Özel İhlas Anadolu ve Fen Lisesi Yabancı Diller Zümre Başkanı Ömer Yavuz Boğaziçi MUN Advanced'22 Konferansı'nın bu yıl ilk kez düzenlendiğine vurgu yaptı. İhlas Koleji öğrencilerinin katıldığı komiteleri anlatan Yavuz, “Öğrencilerimiz DISEC komitesinde silahsızlanma ve uluslararası güvenlik, ECOFIN komitesinde ekonomik ve finansal ilişkiler, Margaret Teacher's Cabinet komitesinde ise 40 yıl önce Demir Lady döneminde yaşanan sorunlar ve alınabilecek önlemler üzerinde beyin fırtınası yaptılar. Bu konular hakkında mümkün olan en iyi çözümleri bulmaya çalıştılar. İki gün boyunca yaptıkları çalışmaları raporlar haline getirip konferansın son gününde komite başkanlarına karar raporları olarak sundular" dedi.

İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, Boğaziçi MUN Advanced'22 Model Birleşmiş Milletler Konferansı etkinliğinde İhlas Kolejini temsil eden öğrencileri ve danışman öğretmeni Ömer Yavuz'u tebrik etti. İhlas Koleji olarak MUN ve EYP gibi organizasyonlara düzenli olarak katılım sağladıklarını ifade eden Yeltekin, “Okullarda açmış olduğumuz yabancı dil kulüplerimize katılan öğrencilerimiz MUN ve EYP gibi organizasyonlarda da okulumuzu temsil ediyorlar. Tamamen yabancı dilde yapılan bu organizasyonlarda öğrencilerimiz silahsızlanma veya ülkeler arası ekonomik ilişkiler gibi ciddi meselelerle ilgili düşüncelerini İngilizce olarak ifade ediyor ve dünya barışına yönelik çözüm önerileri getiriyorlar. Yabancı dil gelişimi kadar sosyal ve kültürel gelişimi de desteklediğine inandığımız bu organizasyonlarda öğrencilerimiz yer almaya devam edecekler” dedi.