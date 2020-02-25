İhlas Koleji öğrencileri EYP Portekiz'de ülkemizi temsil edecek

EYP 101 ve EYP 102 Eğitim Programında yer alan Çekkaya ve Gulhan yapılan elemeleri geçerek 27 Şubat – 1 Mart tarihleri arasında Portekiz'de gerçekleştirilecek EYP Portalegre 2020 RSC Konferansı'nda ülkemizi temsil edecek olan altı kişilik Türkiye delegasyonunun içinde yer almaya hak kazandılar.

Avrupa Gençlik Parlamentosu (EYP /European Youth Parliament) hakkında bilgi veren Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi Yabancı Diller Zümre Başkanı ve EYP/MUN Kulübü Danışman Öğretmeni Ayşe Ölmez, EYP'nin gençlerin dünyayı ilgilendiren konular hakkında tartışarak fikir alışverişinde bulundukları ve sorunlara çözüm ürettikleri bir organizasyon olduğunu söyledi. Avrupa Parlamentosu'nun bir simülasyonu şeklinde konferansların düzenlendiğine dikkat çeken Ölmez, “Öğrencilerimiz başarıyla geçtikleri elemelerin ardından Türkiye delegasyonuyla birlikte Portekiz'de ülkemizi temsil edecekler. Orada dünya sorunlarını hakkında fikirlerini sunup yaşıtlarıyla çözümler üretecekler.” dedi.

Okul olarak yabancı dilde gösterdikleri başarıları uluslararası platformlara da taşıdıklarını ifade eden İhlas Koleji Genel Müdürü Bedri Yeltekin, okul bünyesinde kurdukları EYP-MUN Kulübü ile öğrencileri organizasyonlara hazırladıklarını ifade etti. Başarıya ulaşırken EYP ve MUN'u bire bir modellediklerini ifade eden Yeltekin, "Öğrencilerimiz dünyanın yaşadığı sorunları yakından takip ederek öncelikle bireysel fikirlerini oluşturuyorlar. Daha sonra kulüplerimizde kendi aralarında bu konuları İngilizce olarak tartışarak çözüm yolları geliştiriyorlar. Bu hazırlıkların neticesinde katıldıkları konferanslarda okulumuzu en iyi şekilde temsil ederek başarılar kazanıyorlar.” dedi. Yeltekin son olarak Portekiz'e gidecek olan Ahmet Emre Çekkaya ve Beraa Nazif Gulhan'ın yanı sıra onları bu organizasyonlara hazırlayan danışman öğretmenleri Ayşe Ölmez'i tebrik etti.

