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İhlas Koleji öğrencileri yarıyıl tatili öncesi kampa girdi

İhlas Koleji öğrencileri yarıyıl tatili öncesi kampa girdi
İhlas Koleji öğrencileri yarıyıl tatili öncesi kampa girdi

Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri üniversite sınavlarına daha iyi hazırlanmak için İstanbul'da bir otel’de kampa girdi.

Kampın ilk gününden itibaren 12 saatlik etüt ve bire bir derslerden oluşan yoğun programa başlayan öğrenciler beş gün boyunca aynı tempoda çalışmalarına devam edecekler.

Bireysel olarak hazırlanan çalışmaların da yer aldığı kamp programında öğrencilerin belirlenen soru çözme sayısına ulaşmaları ve etütlerle de eksiklerini tamamlamaları hedefleniyor.

YKS için önlerinde 5 aylık bir süre kaldığını belirten okul müdürü Hakkı Okur, öğrencilerin çalışma tempolarını yükseltmeleri gerektiğine vurgu yaparak kampın önemli olduğunu belirtti.

Bu kampın, öğrencilerin eksiklerini tamamlamaları için büyük bir fırsat olduğunu ifade eden İhlas Koleji Genel Müdürü Bedri Yeltekin, “Kampımızın çok faydalı geçeceğine inanıyorum. Yoğun ve faydalı bir program hazırladık. Öğretmenlerimiz bu kamp süresince her türlü desteği öğrencilerimize sağlıyor. Bu program sayesinde öğrencilerimiz eksiklerini tamamlayacaklar.” ifadelerini kullandı.

  

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