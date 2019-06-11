İhlas Koleji TYT ve AYT'ye hazır

Özel bir üniversitede gerçeği ile bire bir koşullar altında düzenlenen sınava İhlas Kolejinin Bahçelievler ve Beylikdüzü kampüslerinde bulunan liselerin son sınıf öğrencileri katıldı.

İki oturum halinde düzenlenen sınavların ilk gününde TYT uygulaması yapıldı. Saat 10.15'de başlayan sınav için öğrencilerin en geç 10.00'da sınav yerinde olma zorunluluğu getirilirken sınava girişte öğrencilerin üstleri arandı. Öğrencilerin yanlarında getirdikleri cep telefonu, çanta, kalem gibi eşyalar sınav salonuna alınmazken ihtiyaçları olan kalem, silgi ve su kendilerine verildi.

İkinci gün ise aynı şartlar altında AYT denemesi yapılırken öğrenciler her iki sınavda da başarılı olmak için ter döktüler.

Öğrencilerinin 15-16 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan sınavlar öncesinde kendilerini test etmek açısından önemli bir denemeye girdiklerini ifade eden İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin geçen yıl elde ettikleri YKS Türkiye birinciliğinin ardından bu yıl da benzer bir başarıyı beklediklerini ifade etti. Uyguladıkları hazırlık programları ve sayısız deneme sınavı ile öğrencilerinin sınava en hazır şekilde gireceklerine vurgu yapan Yeltekin, “Gerçeğiyle bire bir olarak düzenlediğimiz son deneme sınavımızda öğrencilerimizi psikolojik olarak da sınavlara hazırlamayı hedefledik. Sınav günü için değerli bir tecrübe edindiklerine inanıyorum. Bu vesileyle de sınavlara girecek tüm öğrencilere başarılar diliyorum” dedi.

