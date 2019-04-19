İhlas Kolejinden Furkan Taş Zafer Kupası'nda şampiyon oldu

Antalya'da 12 ülkenin katılımıyla üç gün süren şampiyonanın ilk gününde mindere çıkan Furkan Taş, finalde İranlı rakibini yenerek altın madalyaya ulaştı.

Elde ettiği şampiyonlukla önemli bir başarı elde eden Taş, önümüzdeki haftalarda düzenlenecek olan milli takım seçmelerine de davet edildi. İlk hedefinin milli takıma seçilerek Hırvatistan'da yapılacak olan şampiyonaya katılmak olduğunu ifade eden Taş, asıl hedefinin 2024 Paris Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil etmek olduğunu söyledi.

Öğrencisini tebrik eden okul müdürü Murat Demir, Furkan'ın başarılarına bir yenisini daha eklediği için mutlu olduklarını belirtti. Furkan Taş'dan övgüyle bahseden Demir, “Furkan kendi yaş kategorisinde Türkiye'nin önde gelen güreşçileri arasında bulunuyor. Koymuş olduğu hedeflerine ulaşabilmesi için bizler de kendisine her konuda destek oluyoruz” dedi.

Şampiyona sonrası Furkan Taş ile bir araya gelen İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, kendisini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Okullarında milli takım düzeyinde mücadele eden güreşçiler olduğunu vurgulayan Yeltekin, elde edilen başarılarla İhlas Koleji ailesi olarak gurur duyduklarını söyledi. Furkan'ın hedefleri doğrultusunda ülkemiz adına geleceğin önemli sporcularından biri olacağını ifade eden Yeltekin, “Furkan'ın aynı çalışma azmini sürdürerek ülkemizi daha büyük arenalarda temsil edeceğine ve nice şampiyonluklar kazanacağına yürekten inanıyorum” dedi.