İhlas Koleji'nden yüzmede 3 şampiyonluk

İstanbul Burhan Felek Yüzme Havuzu'nda yapılan Okullararası İstanbul Yüzme Şampiyonası'nda Özel Marmara Evleri İhlas Ortaokulu öğrencisi Bera Kayra Sarıkaya üç şampiyonluk birden kazandı. Üç gün süren şampiyonaya 120 okuldan 350 sporcu katılırken Sarıkaya, 200 metre sırtüstü, 200 metre karışık ve 100 metre sırtüstü kategorilerinde şampiyonluğa ulaştı.

Şampiyonanın ardından konuşan Sarıkaya, İhlas Koleji'ne üç şampiyonluk kazandırdığı için mutlu olduğunu söyledi. Hedefinin milli takımda Türkiye adına da aynı başarıları elde etmek olduğunu söyleyen Sarıkaya, kendisine destek olan İhlas Koleji ailesine teşekkür etti.

İhlas Koleji Genel Müdürü Bedri Yeltekin, Bera Kayra Sarıkaya'yı elde etmiş olduğu İstanbul şampiyonluklarından dolayı tebrik etti. Bera'nın başarılarının her geçen gün arttığına vurgu yapan Yeltekin, "Öğrencimiz katıldığı her şampiyonada İhlas Koleji'ni en iyi şekilde temsil ederek bizleri sevindiriyor. Biz de ona yeni başarılar kazanması için en iyi şekilde destek vermeye devam edeceğiz. Şimdiden ülkemizin çok iyi bir sporcuya sahip olacağını söyleyebilirim" dedi.