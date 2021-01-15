İhlas'a Geçiş Sınavı için başvurular başladı

Yeltekin: “Başarılı öğrencilere yüzde 100'e varan indirimler vereceğiz”

İhlas Koleji Genel Müdürü Bedri Yeltekin, bu yıl için düzenlenecek olan İhlas'a Geçiş Sınavı için hazırlıklara başladıklarını belirterek tüm öğrencileri İGS sınavına girmeye davet etti. Sınava giren her öğrenciye indirim vereceklerinin altını çizen Yeltekin, “Öncelikli olarak İGS sınavına giren her öğrenciye diğer indirimlerin dışında yüzde 10 indirim vereceğiz. Bunun yanında İGS başarı puanına göre bu indirim yüzde 100'e kadar ulaşabilecek" dedi.

Verilecek indirimlerin okulların kademe sonuna kadar olduğunu belirten Yeltekin, “Örneğin 5. sınıfa giden bir çocuğumuzun kazandığı indirim, ortaokulun son senesi olan 8. sınıfın sonuna kadar devam edecek. Aynı şekilde 9. sınıf öğrencisi de 12. sınıf sonuna kadar bu indirimden faydalanacak. Bunun yanı sıra ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri için, yapılacak olan mülakat sonucunda kayıt kabulleri yapılacaktır” dedi.

Yüz yüze eğitime verilen aradan dolayı öğrencileri çok özlediklerini ifade eden Yeltekin, buna rağmen online eğitimle öğrencilerinin yanında olmaya devam ettiklerini söyledi. Yaptıkları çalışmalara vurgu yapan Yeltekin, “Eğitim online da olsa biz öğrencilerimiz için sürekli araştırıyoruz ve onlara en iyi şekilde eğitim vermek için yeni çalışmalar ve programlar geliştiriyoruz. Online derslerin ve sınavların yanı sıra bire bir dersler, online aktiviteler ve seminerler düzenliyoruz. Müfredatta hiçbir eksiklik yaşamadan eğitime devam ediyoruz. En büyük temennimiz ise oluşan pandemi durumunun bir an önce bitmesi ve öğrencilerimizle tekrar buluşabilmek” diyerek sözlerine son verdi.