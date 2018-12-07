'İhracatta adım adım 170 milyar dolar hedefine ilerliyoruz'

World eCommerce Forum Başkanı Ömer Nart, dünyadaki korumacılık tedbirlerine ve ticaret savaşlarına rağmen TÜİK Dış Ticaret İstatistiklerinin Ekim ayı sonuçlarına göre 165,1 milyar dolar seviyelerinde olan Türkiye'nin ihracatının Ekim ayında yüzde 13 artışla 15 milyar 719 milyon dolar, ithalatın ise yüzde 23,8 azalışla 16 milyar 176 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.

Türkiye'nin ihracat hedefinin 170 milyar dolar olduğunu belirten Ömer Nart, World eCommerce Forum olarak bu hedefin tutturulmasına ve gelecek 10 yılda orta gelir seviyesinden yüksek gelir seviyesine ulaşmış bir Türkiye hedefine katkı sağlamaya devam edeceklerini söyledi.

“E-ihracatta da hedef 50 milyar dolar”

E-ticaret sektörünün yönünü ihracata çevirdiğini ve Türkiye'nin son 10 yıl içinde e-ticarette koşar adımlarla ilerlediğini söyleyen Nart, ”E-ihracattaki asıl fırsat ‘Şirketten Müşteriye' kısmında oluyor. Buradan yurt dışındaki herhangi bir yere tekil tekil mal gönderebiliyorsunuz. Eskiden malınızı bu ülkede satmak için dağıtımcı, bayi gibi birkaç kademeden geçiyordunuz. Şimdi bunların hepsi ortadan kalkıyor. Doğrudan tüketiciye ulaşıyorsunuz” dedi.

“DHL Uluslararası E-İhracat Konferansı 12 Aralık'ta”

World eCommerce Forum Başkanı Ömer Nart sözlerini şu şekilde sürdürdü: “DHL Express'in isim sponsoru olduğu, World eCommerce Forum tarafından düzenlenen ‘DHL Uluslararası E-İhracat Konferansı' (DHL International Cross Border eCommerce Summit in EurAsia), Avrupa'nın en büyük e-ihracat konferansı olarak Türkiye'nin tüm e-ticaret ekosistemini bir araya getirecek.

‘E-İhracat Odaklı Yenilikçi Ekonomi' temasıyla 12 Aralık 2018 tarihinde İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek konferansta Türkiye'nin hızla büyüyen uluslararası e-ticaret pazarında hak ettiği payı alması için e-ihracat yol haritası çizilecek. E-İhracat alanında uzmanların, e-ticaret sektörünün önde gelen şirketleri ve üst düzey yöneticilerinin katılacağı ‘DHL International Cross Border eCommerce Summit in EurAsia 2018' 12 Aralık 2018 tarihinde İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek.

DHL Express'in isim, Leon-İstanbul İletişim Danışmanlığı'nın tanıtım sponsorluğunda gerçekleştirilecek DHL Uluslararası E-İhracat Konferansında; geçmişten günümüze e-ticaret markalaşma hikâyeleri, sınırötesi online ticaretin önemi, yurtdışı pazaryerinde satış, Amazon ile global satış fırsatları, e-ticaretin altın kuralları, SınırÖtesi müşteri ihtiyaçlarını anlama, global ödeme trendleri, sosyal medyanın itici gücü, dijital pazarlamada vaka analizleri, ürün iade optimizasyonları, eTicaret pazaryerini tanıma ve başarılı e-ihracat örnekleri gibi birçok trend konular tartışılacak ve konferansın sonunda perakende sektörünün vizyoner şirketleri yurtdışındaki eTicaret siteleri ile B2B görüşmeler yapacaklar.

Üreten güçlü Türkiye için e-ihracat alanında çalışan akademi, özel sektör ve kamu aktörlerinin bir araya getirilmesi hedeflenen zirvede e-ihracat endüstrisinin üst düzey yöneticilerinin sunumlarına, uygulamalı yuvarlak masa toplantılarına, speed networking ve yurtdışındaki eTicaret Platformları ile şirketlerin B2B ikili eşleştirmelere yer verilecek. Konferansla ilgili ayrıntılı bilgiye eihracatkonferansi.com adresinden ulaşılabilir.“