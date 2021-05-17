İki dağın arasında kalan köyü emekleriyle cennete çevirdiler

Erzurum'da bulunan Tortum Gölü'nün hemen altında yer alan Ulubağ köyü, yeşilliğiyle görenleri kendisine hayran bırakıyor. Vatandaşlar tarafından emek harcanarak inşa edilen yeşil köyde stres atmak için emekli vatandaşlar yaşıyor. Şuan pandemi nedeniyle boş görünen köye ise yaz aylarında turistler akın ediyor. Öte yandan iki dağın arasında kalan köyü cennet haline getiren mahalle sakinleri de bulundukları bölgede huzurla yaşadıklarını ifade ediyor.

Vatandaşların kendi emekleri ile köyü yeşil hale getirdiklerini belirten mahalle sakini Mustafa Ertunç, “Burası daha önceden bu şekilde yeşil değildi. Vatandaşın emeği çok, insanlar kendi emekleri ile burayı yeşil hale getirdi. Toprağı, taşı dışarıdan getirerek çevreyi yaptırıyoruz. Ustayı bile dışarıdan getiriyoruz. Köyümüzü seviyoruz çünkü buranın her yerinde emek var. İki dağın arasında kalan bir yer ama burası cennet gibi bu nedenle burayı seviyoruz. Çok güzel yeşilliğimiz var çok huzurluyuz. Köyümüzde genelde emekli olan insanlar yaşıyor.

Çocuklarımız burada değil onlar Türkiye'nin çeşitli yerlerinde çalışıyorlar. Kazandıklarıyla da burada bir yer yapıyorlar. Bayramda buraya gelip stres atıyoruz. Şuan pandemi nedeniyle çok kimse yok ama her yaz burası çok kalabalık olur. Bu mahallede 350 hane var genel nüfusu 3 bin civarında bulunuyor. Yeşillik bize çok huzur veriyor. Soğuk su burada, temiz hava ve yeşillik de burada, 600-700 rakımda yaşıyoruz rakım olarak da çok güzel bir yerdeyiz” dedi.

Çağrı Korkmaz - Sefa Tetik