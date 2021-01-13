İki gün yağmur yağdı, Kırklareli barajlarında doluluk oranı arttı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 'turuncu' kodla uyardığı Trakya'da şiddetli yağışlar etkili oldu. Yağışların ardından kurumaya yüz tutan barajlarda doluluk oranı arttı. Yağış, İstanbul'a su taşıyan Kırklareli'deki barajlara da olumlu yansıdı. Son 2 yılda yaşanan kuraklık sebebiyle gün yüzüne çıkan tarihi Çağlayan Köprüsü de yine sular altında kaldı.

Yağışların barajların dolmasını sağladığını belirten Levent Tiryakioğlu adlı vatandaş, “2,3 günden beri hiç durmadan çok güzel yağmur yağdı. Her tarafımız su oldu. Barajlarımıza su gelmesi bizleri çok sevindirdi. Gördüğünüz gibi eski yolumuz açıktı, komple dolmuş bir vaziyette. Hatta tarihi Çağlayan Köprüsü kapanmak üzere, çok güzel bir bereketimiz oldu. Hava soğuk ve ayaz olmadığı sürece tarım açısından çok güzel verim alabiliriz. Bu akşam kar bekliyoruz. Eğer kar yağarsa daha güzel olur” dedi.

Trakya'da yağışla birlikte Istranca Dağları arasında bulunan ve İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranıı da arttı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) resmi verilerine göre, daha önce doluluk oranı yüzde 8.54'e düşen Kazandere Barajı'nda yağışların ardından bu oran 24,60'a yükselirken, Pabuçdere Barajı'ndaki doluluk oranı ise yüzde 2,46'dan 12,99'a yükseldi.

Hüseyin Çanlı