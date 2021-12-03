İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İki hafta HDP binasına giren gençten 7 yıldır haber alınamıyor

İki hafta HDP binasına giren gençten 7 yıldır haber alınamıyor
İki hafta HDP binasına giren gençten 7 yıldır haber alınamıyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin evlat nöbeti 824’üncü gününde de sürüyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 824. gününde de sürüyor.

Tekirdağ'dan eşi Memduh Kaman ve oğlu Muhammet Emin ile evlat nöbetini sürdüren anne Emine Kaman, oğlu Abdülkadir'e 'teslim ol' çağrısında bulundu.

Oğlunun 7 yıldır kayıp olduğunu söyleyen Esmer Kaman, oğlunun yaşayıp, yaşamadığını bilmediğini ifade etti. Kaman, “Oğlumu bulurum umuduyla buraya geldim. Oğlum sadece iki hafta HDP'nin içine girmiş. Bizim haberimiz yoktu. Biz defalarca oraya gittik inkar ettiler. Oğlumun ne ölüsünü, ne de dirisini söylemediler. Sabah işe gidiyorum diye evden çıktı, bir daha oğlum eve geri dönmedi. Oğlum, kurban olurum, ne olur geri dön. Seni çok seviyoruz. Eğer yaşıyorsan, beni duyabiliyorsan, görebiliyorsan ben buradayım seni bekliyorum” dedi.

Rıdvan Kılıç
 

İLGİLİ HABER
Evlat nöbetindeki aileler çocuklarını istiyor Evlat nöbetindeki aileler çocuklarını istiyor
İLGİLİ HABER
Evlat nöbetindeki acılı baba Hacı Güger: Evlatlarımızı kullananların ağa babaları Amerika, İngiltere ve Fransadır Evlat nöbetindeki acılı baba Hacı Güger: 'Evlatlarımızı kullananların ağa babaları Amerika, İngiltere ve Fransa’dır'
İLGİLİ HABER
Evlat nöbetindeki aileler 817 gündür çocuklarını HDP ve PKKdan istiyor Evlat nöbetindeki aileler 817 gündür çocuklarını HDP ve PKK’dan istiyor
İLGİLİ HABER
Evlat nöbetindeki ailelerden CHPye helalleşme tepkisi Evlat nöbetindeki ailelerden CHP’ye 'helalleşme' tepkisi
İLGİLİ HABER
HDP ve PKK mağduru ailelerin evlat nöbeti 809uncu gününde HDP ve PKK mağduru ailelerin evlat nöbeti 809’uncu gününde
İLGİLİ HABER
Evlat nöbetindeki anne, nişanlı oğlunun damatlığını 22 yıldır saklıyor Evlat nöbetindeki anne, nişanlı oğlunun damatlığını 22 yıldır saklıyor

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.