İki kız kardeş baba mesleği hayvancılığı devam ettiriyor

Silivri'nin Kurfallı Mahallesi'nde yaşayan üniversite öğrencisi İpek Sütçü (21) ile tarım lisesi mezunu olan kız kardeşi Dilara Sütçü (18), tüm ağır şartlara rağmen baba mesleği hayvancılığı sürdürüyor. Hayvancılığın her kademesini büyük bir keyifle yaptıklarını söyleyen Sütçü kardeşler, traktör kullanıp, kurbanlık almaya gelen müşterilerle el sıkışarak pazarlık yapıyor. Küçük yaşta traktör ve kamyon kullanmayı öğrendiklerini belirten kardeşler, 100'e yakın büyükbaş hayvanın bakımını yapıp, kurbanlıkların satışında pazarlık ediyor.

Erkek çocuğunun olmaması sebebiyle 40 yıldır yaptığı hayvancılığı artık kızlarına devrettiğini belirten Dindar Sütçü, “Hayvancılık baba mesleğimiz, yaklaşık 40 yıldır yapıyoruz. 20 senedir de kurbancılık yapıyoruz. Yaşım artık ilerledi, yorulmaya başladık. Bizde erkek çocuğu yok, kız çocuğumuz var. Onlardan Allah razı olsun, beni hep desteklediler. Ben de elimden geldiği kadar öğrettik hem üniversiteye gidiyor hem de bu mesleği yapmak istiyorlar. Ben de elimden geldiği kadar her konuda onların arkasındayım, destekliyorum. Kızlarımla gurur duyuyorum” dedi.

Doğdukları günden bugüne hayvancılığın içinde olduklarını belirten Sütçü kardeşler ise, “Hayvanların içinde büyüdük. Yem satın alınmasından tutun da saman alımı, kurban satışı, hayvan bakımı gibi birçok konuda bilgimiz var. Babam olmadığı sürece biz işin başındayız. Babamız bize çok destek oluyor. Bize küçüklükten beri her şeyi öğretti, traktör, kamyon sürmeyi. Sağ olsun kendisi başımızda, bir tek kesim işine karışmıyoruz. Onu da babam hallediyor. Sabah 5'ten itibaren ahıra gelerek ahırımızdaki yaklaşık 100 hayvanın yemini, suyunu verip altını temizliyoruz. Zorlayıcı olsa da eğlenceli geçiyor zamanımız. Son zamanlarda sosyal hayata zaman ayıramıyoruz, malum kurban yaklaştı” dedi.

Rumeli Üniversitesi'nde Tıbbi Laboratuvar Bölümü'nü okuyan İpek Sütçü, hayvanların içerisinde büyüdüklerini söyleyerek, “Yemleri almak, saman almak, kurban satışları olsun babam olmadığı sürece işin biz başındayız. Biraz zorlayıcı olsa da eğlenceli oluyor, günümüzün nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Buradaki alan dar olduğu için köy dışında kesim yerimiz hazırlanıyor. Bu sene orada kesim yapacağız inşallah” dedi.

Babalarının kendisine çok destek olduğunu ifade eden Silivri Belediyesi Tarım Lisesi'nden mezun olan Dilara Sütçü de, “Bize küçüklükten beri her şeyi öğretti. Traktör, kamyon, araba sürmeyi öğretti. Sağ olsun kendisi başımızda, pazarlık yapmayı öğretti. Bir tek kesime karışmıyoruz, onu da kendisi hallediyor. Sabah 5'te kalkıyoruz. Yemlerini karıştırıp veriyoruz, suluyoruz. Sonra samanlarını verip, altlarını çekiyoruz. Öğlen de yine su ve samanlarını veriyoruz. Akşamüstü yine su ve yem verip, altlarını çekiyoruz” şeklinde konuştu.

Yusuf Eker

