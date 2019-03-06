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İki ünlü komedyen aynı albümde

İki ünlü komedyen aynı albümde
İki ünlü komedyen aynı albümde

İki ünlü komedyen Ata Demirer ve Şafak Sezer ‘alakasız şarkılar’ adlı albüm için bir araya geldi.

Ata Demirer ve Şafak Sezer, Yaşar Gaga'nın anısına hazırlanan ‘Alakasız Şarkılar Vol 2' albümünde buluştu. Ata Demirer, sözü ve müziği Sezen Aksu'ya ait olan ‘Şanıma İnanma' şarkısını seslendirirken, Şafak Sezer ise sözü ve müziği Orhan Gencebay imzalı ‘Elhamdülillah' şarkısını söyledi. 

7 Mart'ta (Yarın) piyasaya çıkacak olan ve Türk müziğinin dev isimlerini bir araya getiren Yaşar Gaga ‘Alakasız Şarkılar' albümünün en renkli parçalarına imzasını atan Ata Demirer ve Şafak Sezer dinleyenleri epey şaşırtacağı belirtiliyor.  

Uğur Çetin

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