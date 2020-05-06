İki uzman uyardı: 'Dikkatli olun ama panik yapmayın'

Özel 19 Mayıs Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Endokrin Uzmanı Doç. Dr. Ediz Yeşilkaya ve Dr.Zeynep Sarı, çocukların da koronavirüs ile enfekte olduklarını belirterek şunları söylediler: "Koronavirüs her yaş grubunda insanı enfekte etmektedir. Ancak çocuklarda erişkinler ve özellikle yaşlılar kadar risk teşkil etmez. Örneğin hastaların Çin'de yüzde 2'si, İtalya'da yüzde 1 ve ABD'de yüzde 5'i çocuklardan oluşmaktadır. Diğer önemli nokta koronavirüs nedeniyle hastaneye yatırılan hastaların yüzde 1'inden azı çocuk hastalardır. Aynı şekilde yoğun bakıma yatırılan hastaların yüzde 1'inden azı çocuklardan oluşmaktadır. Yani koronavirüs çocuklarda genellikle daha hafif seyretme eğilimindedir. Diğer taraftan çocuklarda yaş küçüldükçe daha ağır belirtiler görüldüğü saptanmıştır. Ancak altta yatan kronik hastalığı olanlar (karaciğer, böbrek ve kalp yetmezliği, ağır akciğer rahatsızlığı olan çocuklar ve lösemi, lenfoma gibi kanser hastalığı olan çocuklar) ile bağışıklık sistemi bozuk olan çocuklarda koronavirüs enfeksiyonu daha şiddetli olmaktadır. Çocuklarda hastalık genellikle ani yükselen ateş, öksürük ve nefes darlığı ile başlar. Nadiren baş ağrısı, kas ağrısı ve ishal olabilir. Koronavirüs ile enfekte kişilerle teması olan çocuklar ile ateş, öksürük, nefes darlığı, ishal, kusma, halsizlik ve kas ağrıları genel durumu bozulan çocuklara test yapılmalıdır".

Koronavirüs enfeksiyonundan çocuklarımızı nasıl koruyabiliriz?

“Dikkatli olun ama panik yapmayın” koronavirüs enfeksiyonlarına karşı en akılcı yaklaşımdır. Pandemiyi ciddiye almak ve tüm önlemlere dikkat etmek önemlidir. Bu nedenle hem bizler hem de çocuklarımızın sağlığı için koronavirüs enfeksiyonunu ciddiye almalıyız" diyen Doç. Dr. Ediz Yeşilkaya ve Dr. Zeynep Sarı konuyla ilgili şu bilgileri verdiler: "Korunmada en önemlisi,çocukların hasta kişilerle yakın temastan kaçınılmasıdır. En etkili önlemlerin başında el hijyeni gelmektedir. Su ve sabun kullanarak elleri sık sık yıkamak çok önemlidir. Çocukların ellerini doğru şekilde yıkadığından emin olunmalıdır. Yemeklerden önce ve sonra, halka açık yerlerde bulunduktan sonra mutlaka ellerin yıkanmasını sağlanmalıdır. Su ve sabunla 20 saniye boyunca çocukların ellerini yıkadığından emin olun. Suyun bulunmadığı yerlerde el antiseptiği kullanarak ellerin üzeri ve parmak araları da dahil olmak üzere elin tamamına yedirilmesini sağlayın.

Ciddi enfeksiyon sık görülmese de, koronavirüsün yayılmasına çocuklar neden olabilirler. Bu nedenle çocukların solunum yolu hijyenini öğrenmesi ve takibi sağlanmalıdır. Bu amaçla, öksürürken veya hapşırırken ağız ve burun tek kullanımlık kâğıt mendil veya dirseğin içi ile kapatılmalı, daha sonra mendil kapalı bir çöp kutusuna atılmalıdır.

Ellerini yıkamadan ağız, burun ya da gözlerine dokunmamaları gerektiği çocuklara anlatılmalıdır. Herhangi bir nedenle burnu kaşınırsa bunun için mutlaka mendil kullanmaları ve sonrasında da atmalarını gerektiği öğretilmelidir. Salgın boyunca hem çocukların hem de yetişkinlerin, kalabalık ve sıkışık ortamlardan kaçınılması gerekir.

Çocukların bağışıklık sistemini güçlendirmek için sağlıklı beslenme, yeterli uyku ve morallerini yükseltici söylem ve davranışlar sergilenmelidir. Çocukların bol sıvı tüketmeleri sağlanmalıdır.

Aileden birinde ateş ya da öksürük varsa mutlaka maske kullanması sağlanmalı ve el yıkamaya daha çok özen gösterilmelidir. Hasta yetişkinlerin çocuklarla mümkün olduğunca teması engellenmelidir".