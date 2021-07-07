İkinci el oto piyasası hareketlilik bekliyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kredi kartına taksit süresiyle ilgili yeni düzenleme yapmıştı.

Buna göre, nihai fatura değeri 120 bin Türk Lirası ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade 60 aydan 48 aya, nihai fatura değeri 120 bin TL ila 300 bin TL arasındaki taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade 48 aydan 36 aya, kredi tutarının taşıtın değerine oranında üst sınır yüzde 50'ye, nihai fatura değeri 300 bin TL ila 750 bin TL arasındaki taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade 36 aydan 24 aya, kredi tutarının taşıtın değerine oranında üst sınır yüzde 30'a, nihai fatura değeri 750 bin TL ila 1.5 milyon TL arasındaki taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade 24 aydan 12 aya, kredi tutarının taşıtın değerine oranında üst sınır yüzde 20'ye indirildi.

İkinci el otomobil piyasanın hareketlenmesinin sıfır araçlarla bağlantılı olduğunu belirten galericiler, vade sayısının düşürülmesiyle sıfır araçlara olan talebin ikinci ele yöneleceğini düşünüyor.

“Vade sayısının düşmesi piyasaya olumlu yansıyacaktır”

Bayram öncesi ikinci el piyasasında işlerde hareketlilik olduğunu ifade eden galerici Uğur Potuk, “Piyasanın daha da hareketlenmesi sıfır araçlarla endeksli. Sıfır araçlardaki vade sayısının düşürülmesi de ikinci el piyasasına olumlu yansıyacağını düşünüyoruz. Şu anda fiyatlar yerinde seyrediyor. Faiz oranlarının düşmesiyle de yüzde 70'lik bir yükseliş bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Taleplere yetişmeye çalışıyoruz”

İkinci el piyasasında işlerin iyi olduğunu belirten galerici Yunus Ete, “Havaların ısınması ve bayramın gelmesi etkili oluyor. Sıfır araçlarda vade sayısının düşmesiyle ikinci el araçlara daha da talep olacağını düşünüyoruz. Bu talep bayram sonrasında netlik kazanacaktır. Geçtiğimiz aylarda 8-9 araç satarken bu ay 20-25 sattık. Taleplere yetişmeye çalışıyoruz. Şu anda araç fiyatları sabitlendi. İlerleyen zamanlarda da bir düşüş ya da artış beklemiyoruz” şeklinde konuştu.



Uğur Çetin - Furkan Serttaş

