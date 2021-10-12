İkinci Üniversite kayıtları rekor kırdı

Anadolu Üniversitesi İkinci Üniversite programları kapsamında yükseköğretim kurumlarının herhangi bir lisans bölüm/programından mezun olan veya okuyan öğrenciler okudukları veya mezun oldukları bölümlerden/programlardan aynı alanda olmamak üzere Anadolu Üniversitesinin Açıköğretim Sistemi ile öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin ön lisans veya lisans programlarından herhangi birini tercih edip hayallerini gerçekleştirebiliyor.

Aynı zamanda yükseköğretim kurumlarının herhangi bir ön lisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler de okudukları veya mezun oldukları programlarla aynı alanda olmamak kaydıyla Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin ön lisans programlarından herhangi birini tercih edebiliyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinden mezun olan öğrenciler de İkinci Üniversite'ye kayıt yaptırabiliyor.

İkinci Üniversite kayıtları 17 Ekim'e uzatıldı

2021-2022 öğretim yılı İkinci Üniversite online başvuru ve kayıt işlemleri aday öğrencilerden gelen yoğun talep nedeniyle 17 Ekim Pazar gününe kadar uzatıldı. İkinci Üniversite'ye kayıt yaptırmak isteyen adayların aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile başvuru yapması yeterli. Adaylar, İkinci Üniversite hakkında detaylı bilgi almak için 7/24 hizmet veren çağrı sisteminden veya ikinciuniversite.anadolu.edu.tr web sitesinden yararlanabiliyor.