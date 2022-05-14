İklim krizi için 200 sporcu bir araya geldi

Avcılar Belediyesi, “İklim Krizine Karşı Farkındalık İçin” başlıklı bir organizasyon düzenledi. Organizasyon çerçevesinde ilk önce bisiklet turu düzenlendi. Avcılar'ın 10 tane mahallesini dolaşan 200 sürücü, 25 kilometre boyunca pedal çevirdi. Daha sonra Barış Manço Kültür Merkezi'nin önünde buluşan iklim koşucuları, 5 kilometre koştu. Organizasyonun son kısmında ise teknelerden denize atlayan yüzücüler, sıcaklığı 15 derece olan suda yüzerek Denizköşkler Plajı'ndan karaya çıktı.

"Dünya bu büyük tehlikeden kurtulacak"

İklim kriziyle ilgili konuşan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, “İklim krizine dikkat çekmek için arkadaşlarımız yüzdü, koştu ve pedal çevirdiler. Dünyamız iklim kriziyle karşı karşıya ve dünyamıza verdiğimiz zarar ve karbon nedeniyle dünya alarm veriyor ama hala yetkililer, yönetim ve dünya bu konuda çok fazla duyarlı değil. İşte bizler doğadan yararlanan, doğayla uyumlu yaşamayı bilen ve doğanın bize verdiği değerlerin farkında olan insanlar; iklim krizinin son bulması için, karbon ayak izinin azalması için pedal çevirdiler, koştular ve yüzdüler. Diliyorum ki gelecekte bu krizler aşılır. Dünya bu büyük tehlikeden kurtulacak. Kentte geri dönüşüme katmadığımız atık yok. Hiçbir şey atık değildir, mutlaka geri dönüştürülebilir sloganıyla belediye olarak aktif çalışmalar yürütüyoruz” açıklamasında bulundu.

İklim değişikliğine dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Yüksel Sönmez, “Avcılar Belediyemizin düzenlemiş olduğu bu organizasyonda iklim değişikliğine önem vermek için bu etkinliği yaptık. Dünyada yaşayan 8 milyar insanın buna dikkat etmesi lazım. İklim değişiyor, bizler şu an hayattayız ama daha sonra olmayacağız. Biz torunlarımıza, gelecek olan nesillere daha düzgün bir doğa bırakmak için ve iklim değişikliğine karşı da insanların daha duyarlı olması için bu etkinliği yaptık. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli Bey'e böyle bir organizasyona imza attığı için biz de bu etkinlikte bulunduğumuz için ne mutlu bize. Herkes duyarlı olsun” dedi.

İlk defa açık denizde yüzdüğünü söyleyen Elmas Yılmaz Altıgöz ise, “Benim ilk açık su tecrübemdi. İklim değişikliğine farkındalık olsun, insanların iklim değişikliğine dikkatini çekmek için yaptığımız bir etkinlikti. Su çok güzeldi. Bence herkes denemeli. Soğuk su alışkanlık yapar demişlerdi, doğruymuş, alışkanlık yaptı, artık hep soğuk sularda olacağım. Deniz diğer yerlere göre daha temizdi. Ama zaman içerisinde inanıyorum ki daha da temizlenir. Denizin kendini temizleyebilen bir ekosistemi var” dedi.

Deniz Zeybek - Medeni Topaloğlu

