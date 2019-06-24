İl dışı tayin atama sonuçları 2019 MEB Personel sorgulama| İl dışı tayin sonuçları

MEB Personel İl dışı tayin atama sonuçları... 2019 il dışı tayin sonuçları sorgulama 2019 öğretmen il dışı için atama sonuçları açıklanır açıklanmaz bu haberde yer alacak. MEB il dışı tayin ve atama sonuçlarının bugün açıklanacağı belirtilmişti. Öğretmenlerin tayin başvurusu için bulundukları ilde en az 3 yıl görev yapmış olmaları ve zorunlu çalışma yükümlüğü olmaması gerekiyor. Sonuçlar personel.meb.gov.tr sitesinde yer alacak. Peki, il dışı tayin sonuçları açıklandı mı?İşte detaylar...

MEB İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

MEB'in yayınladığı takvime göre 24 Haziran tarihinde belli olması beklenen il dışı tayin sonuçları şu an için henüz açıklanmadı. Sonuçlar belli olduğu andan itibaren buradan detaylara ulaşabilirsiniz...

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İl dışı atama sonuçları http://personel.meb.gov.tr internet sitesinden yayımlanacak.

İL DIŞI TAYİNDEN YARARLANABİLECEK OLANLAR?

İl listesinde belirtilen illerin dışındaki illerde görev yapan ve 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla 3 yıllık çalışma süresini tamamlamamış olan öğretmenler, istemeleri halinde listedeki 23 ille sınırlı olmak kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek. Bu listede belirtilen illerin birinde görev yapmakta iken soruşturma sonucu bu illerin dışındaki bir il'e atananlar, bu kapsamda başvuruda bulunmaları halinde, soruşturma sonucu ayrıldıkları il haricindeki diğer illeri tercih edebilecekler.

Bu kapsamda yapılacak yer değiştirme başvuruları Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri başvurularına ilişkin atama işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra değerlendirmeye alınacak. Bu kapsamda yapılan başvurular da 25 Haziran'da sonuçlandırılacak.