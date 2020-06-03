İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İletişim Başkanı Altun ABD Ankara Büyükelçisi Satterfield ile görüştü

İletişim Başkanı Altun ABD Ankara Büyükelçisi Satterfield ile görüştü
İletişim Başkanı Altun ABD Ankara Büyükelçisi Satterfield ile görüştü

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile telefonda görüştü. Görüşmede TRT World başta olmak üzere Türkiye medya kuruluşlarının çalışanlarına yönelik saldırılarla ilgili endişeleri paylaşıldı. ABD yönetiminin yaşanan hadiselerden üzüntü duyduğu ve konunun takipçisi olacağına dair güvence alındığı bildirildi. İletişim Başkanı Altun, demokrasilerde barışçıl protestonun meşru bir hak, şiddetin ise her zaman gayrimeşru olduğunu yeniden teyit ederek ABD'de yaşanan şiddet olaylarına hem FETÖ'nün hem de Suriye PKK-YPG terör örgütüyle birlikte hareket eden ANTİFA adlı grubun destek verdiğinin altını çizdi. Türkiye'nin, daha önce çeşitli vesilelerle FETÖ ve PKK/YPG terör örgütleri konusunda dostane şekilde uyardığını ve NATO müttefik ABD ile tüm terör örgütleriyle mücadele noktasında yakın iş birliği sürdürüldüğü ifade edildi.

Mehmet Kalay
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.