İletişim Başkanı Altun: 'İsrail'in bu hukuk tanımaz tavrının son bulması için ne gerekiyorsa yapacağız'

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne kara harekatı başlatmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Altun, “İsrail, katliamlarına ve terör eylemlerine aralıksız bir şekilde devam ediyor. İşgalci İsrail, yıllardır hukuksuz bir şekilde her türlü insan hakkını ayaklar altına alarak abluka altında tuttuğu Gazze'ye şimdi de kara operasyonu başlatıyor. Filistin için uluslararası her platformda mücadele etmeye devam edeceğiz. İsrail'in bu hukuk tanımaz tavrının son bulması için ne gerekiyorsa yapacağız. Mücadelemiz Filistin tam anlamıyla özgürlüğüne kavuşana dek sürecektir. Bu hukuksuzluk ve işgal derhal son bulmalıdır” ifadelerine yer verdi.

Mehmet Kalay