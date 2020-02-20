İletişim Başkanı Altun: 'Saldırıyı lanetliyoruz'

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Almanya'nın batısında yer alan Hanau kentinde iki ayrı kafeye düzenlenen silahlı saldırılarda 9 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Hanau'da gerçekleştirilen saldırılar, Avrupa'da yükselen ırkçılığın, İslam karşıtlığının ve aşırı sağ eğilimlerinin hangi boyutlara geldiğini tekrar gözler önüne sermiştir. Saldırıyı lanetliyor; hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Avrupa'da yaşanan ırkçılık temelli şiddet sarmalının son bulması temennisinde bulunan Altun, "Avrupa'da maalesef sıklıkla karşılaştığımız ırkçılık temelli bu şiddet sarmalının son bulmasını temenni ediyor, #Hanau saldırısına dair soruşturmanın titizlikle gerçekleştirilmesini ve saldırının tüm faillerinin yakalanarak en sert şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Mevlüt Hasgül

