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İlhan Palut: 'Bu galibiyet puansal motivasyonumuzu artırma adına önemliydi'

İlhan Palut: 'Bu galibiyet puansal motivasyonumuzu artırma adına önemliydi'
İlhan Palut: 'Bu galibiyet puansal motivasyonumuzu artırma adına önemliydi'

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Kayserispor maçının galibiyet stresinin olmaması adına ve puansal motivasyonlarını artırma adına çok önemli olduğunu söyledi.

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Süper Lig'in 10. haftasında iç sahada Kayserispor karşısında 2-0 galip geldikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Sezon başından beri birçok maçta ortaya koydukları güçlü bir oyun olduğunu ama son periyotta bunu skora yansıtmakta başarılı olamadıklarını dile getiren İlhan Palut, “İlk önce bir beraberlik serisi ve son olarak bir Galatasaray mağlubiyeti aldık. Bugün 'kazanalım da nasıl oynarsak oynayalım değil de oyunumuza devam edelim ama bunu skora yansıtmak için de daha dikkatli olalım' konsantrasyonuyla maça çıktık. İlk yarıda iki gol bulduk. Daha fazlasını da bulabilirdik. İkinci yarı top biraz daha Kayserispor'da kaldı. Fakat onların net pozisyonlara girmelerine izin vermedik. İyi kontratak fırsatları yakaladık. Ama skoru 2-0'da bir şekilde tuttuk. Galibiyet stresinin olmaması adına bu maç çok önemliydi. Yoksa bir şekilde oyun dışında galip gelme reaksiyonuyla belki doğrulardan kopabilirdik. Bu galibiyet bizim için puansal motivasyonumuzu artırma adına önemliydi. Oyuncularıma gösterdikleri mücadeleden dolayı taraftarlarımıza da desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Enver Furkan Çelebioğlu
 

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