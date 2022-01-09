İlhan Palut: 'Kendi oyunumuzdan ayrılmamalıydık'

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında iç sahada Sivasspor'a 1-0 mağlup oldukları maça ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bugün iyi bir günde olmadıklarını kaydeden İlhan Palut, “Buna rağmen ilk yarının bütününde ve ikinci yarının başında oyunun kontrolü bizim elimizdeydi ama bu çok bir şey ifade etmiyor. Bunu üçüncü bölge etkinliğine ve net gol pozisyonuna çevirmekte zorlandık. Evet, bugün yenildik kendi sahamızda. Maça baktığımız zaman da belki her ne kadar üretkenliğimiz az olsa da maçı kaybedecek bir durum da ortada yoktu ama futbol böyle bir şey. Rakibimiz bir gol attı ve kazandı. Onları tebrik ediyorum. Golü yediğimiz dakikaya kadarki oyun, oyuna hakim olan bir Konyaspor takımı, üretemeyen bir Konyaspor takımı vardı. Ligde böyle maçlar oynayabiliriz. Birçok takımın böyle maçlarına şahit olmuşuzdur. Tabii ki daha iyisini yapmak istiyoruz. Normal ama normal olmayan bizim adımıza golü yedikten sonraki periyotta ortaya koyduğumuz oyun. Kendi sahamızda gol de yiyebiliriz. Belki ikinci golü de yiyebiliriz. Ama biz takım olarak kendi oyunumuzdan sahada ayrılmamalıydık. Çok iyi bir seyircimiz vardı, bizi mükemmel desteklediler. Onlar da bizim hemen beraberliği yakalamamızı, belki bir gol daha atıp maçı kazanmamızı istiyorlardı ama bu bizi bir aceleciliğe sevk etmemeliydi. Bize hiç yakışmayan uzaktan rakip ceza sahasına direkt toplar denedik. Bu bugün için beni mağlubiyetten daha da üzdü diyebilirim” dedi.

“Taraftarımıza bugün de bir iyi sonuç izletmek isterdik”

Dersler çıkaracaklarını aktaran Palut, “Oyuna hakim olduğumuz dönemde nasıl üretken olabilirdik? Bunu bir daha konuşacağız. Maçı bir daha izlemem gerekiyor. Bu da bize bir ders oldu. Gol yiyebiliriz. Sahada her şey olabilir ama kendi oyunumuzdan ayrılıp şuursuzca bunu tolere etmeye çalışmanın bize asla ve asla bir faydası olmayacağını bugün yaşayarak öğrenmiş olduk. Bunun dışında üzgünüm mağlubiyetten dolayı. Taraftarımıza bugün de bir iyi sonuç izletmek isterdik. Onlar evlerine mutlu göndermek isterdik ama bu bizi yolumuzdan ayırmayacak. Kendimize güvenimizi aşağı almayacağız. Gol yedikten sonraki paniğimizin ilerideki haftalara asla ve asla taşımamanız lazım. Sakin kalıp çalışmaya devam edip bugünkü eksiklerimizi bir şekilde gidermemiz gerekiyor” diye konuştu.

Enver Furkan Çelebioğlu - İbrahim Yetkin

