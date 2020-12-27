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İlk defa burs-kredi alacak öğrencilere ödemeler gece başlıyor

İlk defa burs-kredi alacak öğrencilere ödemeler gece başlıyor
İlk defa burs-kredi alacak öğrencilere ödemeler gece başlıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ilk defa burs-kredi alacak 398 bin 173 öğrenciye toplam 680 milyon 603 bin TL ödeneceğini açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 öğretim yılı için burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan öğrencilere öğretim yılı başı olan ekim ayından geçerli üç aylık burs-kredilerinin öğrencilerin hesaplarına bu gece yatırılmaya başlanacağını bildirdi.

Sisteme dahil olarak ilk defa burs-kredi alacak 398 bin 173 öğrenciye toplam 680 milyon 603 bin 508 TL ödeneceğini belirten Bakan Kasapoğlu, ekim, kasım, aralık aylarına yönelik burs-kredilerin 28 Aralık'ta öğrencilerin hesaplarına yatırılacağını açıkladı.

T.C. kimlik numarasının sonu “0” olanlar 28 Aralık'ta, “2” olanlar 29 Aralık'ta, “4” olanlar 30 Aralık'ta, “6 ve 8” olanlar 31 Aralık'ta ödemelerini alabilecek.

Yunus Emre Kartal
 

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