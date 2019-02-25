İlk yarı Beşiktaş, ikinci yarı Fenerbahçe | Beşiktaş - Fenerbahçe kaç kaç?

Beşiktaş - Fenerbahçe... Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenebahçe derbi maçta karşı karşıya geldi. Beşiktaş rakibi karşısında ilk yarı 3-0 öne geçmesine rağmen Fenerbahçe ikinci yarıda pes etmedi ve sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

Mücadelede Beşiktaş'ın gollerini Gökhan Gönül ve Burak Yılmaz (2) atarken, Fenerbahçe'nin golleri Zajc, Sadık ve Hasan Ali'den geldi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş 40, Fenerbahçe ise 25 puana yükseldi.

Gökhan golü attı, sevinmedi

Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında mücadelenin 10. dakikasında Gökhan Gönül'ün golüyle 1-0 öne geçerken, eski takımı karşısında golü bulan tecrübeli futbolcu gole sevinmedi.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde siyah-beyazlılar karşılaşmaya çok hızlı başlarken ilk gol de 10. dakikada Gökhan Gönül'ün ayağından geldi. Kagawa'nın kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topu Vida içeriye doldururken müsait pozisyondaki Gökhan Gönül topu ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi. Beşiktaş'a 2016-2017 sezonu öncesinde Fenerbahçe'den gelen tecrübeli futbolcu, eski takımına attığı bu golün ardından sevinmemesiyle dikkat çekti.

Beşiktaş, 3 bin 82 gün sonra derbide penaltı kazandı

Beşiktaş, Fenerbahçeye karşı 3 bin 82 gün sonra penaltı kazanarak 9 yıl sonra bu hasretine son verdi.

Spor Toto Süper Lig'de oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde siyah-beyazlılar 3 bin 82 gün sonra penaltı kazandı. Müsabakanın 18. dakikasında Burak Yılmaz'ın penaltı golüyle 2-0 öne geçen Beşiktaş, son olarak 19 Eylül 2010 tarihinde Fenerbahçe ile oynanan ve 1-1 sona eren müsabakada Guti'nin penaltı, golüyle berabere kalmıştı, Fenerbahçe karşısında son penaltı golünü atan Guti şu anda Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük görevini yapıyor.

Burak'tan 5 maçta 4 gol

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz, Fenerbahçe filelerini 2 kez havalandırırken, siyah-beyazlı forma altında 5. maçında 4. golünü kaydetti.

Beşiktaş'ın devre arasında Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Burak Yılmaz, siyah-beyazlı forma altında gösterdiği performansla dikkat çekti. Fenerbahçe karşısında Beşiktaş formasıyla 5. maçına çıkan tecrübeli oyuncu, 17. dakikada kazanılan penaltıyı gole çevirerek farkı 2'ye çıkarırken, ilk yarının son dakikasında tekrar sahneye çıktı ve skoru 3-0'a taşıdı. Kagawa'nın şık pasında savunmadan önce topu kapan ve Volkan Demirel'le karşı karşıya kalan Burak Yılmaz, kendisinin 2, takımının ise 3. golüne imza attı. Bursaspor maçında attığı 2 golle 2-0'lık galibiyette başrol oynayan Burak, Beşiktaş formasıyla 5 maçta 4. golüne ulaştı. Fenerbahçe maçında ilk yarıyı 3-0 önde kapatan Beşiktaş, ikinci yarıda yediği 3 golle sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılırken, Burak'ın attığı 2 gol galibiyet için yeterli olmadı.

Zajc golle tanıştı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Miha Zajc ilk golünü derbide attı.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbide Miha Zajc ilk kez golle tanıştı. Empoli'den devre arasında transfer olan 24 yaşındaki futbolcu müsabakanın 55. dakikasında sağ kanatta Dirar'ın yerden ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Zajc, meşin yuvarlağı ağlara göndererek hem kendisinin hem de takımının ilk golünü kaydetti. Müsabaka boyunca etkili bir oyun sergileyen Zajc taraftarı ve teknik heyeti mest etti.

Sadık Çiftpınar ilk golünü attı

Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar, Beşiktaş karşısında gol atarak sarı-lacivertli formayla golle tanışmış oldu.

Fenerbahçe'nin devre arasında Yeni Malatyaspor'dan transfer ettiği Sadık Çiftpınar sarı-lacivertli formayla ilk golünü Beşiktaş karşısında attı. 61. dakikada sağ taraftan Valbuena'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Sadık yaptığı düzgün kafa vuruşuyla Fenerbahçe'nin ikinci golünü atan isim oldu. Çiftpınar attığı bu golle sarı-lacivertli forma ile ilk golünü kaydetti.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada Kagawa'nın serbest vuruşunda Skrtel'den seken top Vida'da kaldı. Vida'nın altıpasa gönderdiği topta Gökhan'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

14. dakikada Hasan Ali'nin Gökhan Gönül'e arkadan yaptığı müdahale sonucu oyuncu yerde kaldı. VAR'a giden Bülent Yıldırım penaltı kararı verdi.

18. dakikada topun başına geçen Burak Yılmaz, meşin yuvarlağı Volkan'nın solundan filelere gönderdi. 2-0

45. dakikada Soldado'nun ceza yayı önünde pasını alan Dirar'ın kaleye çektiği şut, Mirin'in müdahalesiyle kornere çıktı.

45+1. dakikada Kagawa'nın ara pasında topla buluşan Burak Yılmaz, sol ayağıyla yaptığı aşırtma vuruşta golü buldu. 3-0

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Dirar'ın kale önüne gönderdiği topu Zajc filelere gönderdi. 3-1

61. dakikada Valbuena'nın kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Sadık, meşin yuvarlağı kafayla ağlara yolladı. 3-2

67. dakikada Soldado'nun pasında ceza alanı dışında topla buluşan Hasan Ali'nin şık vuruşunda meşin yuvarlak köşeden filelerle buluştu. 3-3

76. dakikada Dorukhan'ın ara pasında ceza alınana sarkan Burak Yılmaz'ın vuruşunu Volkan ayağıyla çeldi.

80. dakikada Quaresma'nın sağ kanattan ortasında iki savunma oyuncusunun arasından yükselerek kafa vuruşu yapan Burak'ın topu direkten döndü.

87. dakikada Valbuena'nın ortasında ön direkte Eljif'in kafa vuruşunu Karius çeldi, ardından da direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Bülent Yıldırım, Mustafa Emre Eyisoy, Asım Yusuf Öz

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Mirin, Adriano, Atiba, Dorukhan, Lens (Quaresma dk. 74), Güven (Caner dk. 64), Kagawa (Mustafa Pektemek dk. 85 ?), Burak

Yedekler: Utku, Medel, Oğuzhan, Roco, Necip, Muhayer, Larin

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Fenerbahçe: Volkan, Isla (Ayew dk. 46), Sadık, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Tolgay, Dirar, Moses (Valbuena dk. 46), Zajc (Eljif Elmas dk. 84 ?), Soldado

Yedekler: Harun, İsmail, Alper, Serdar, Şener, Jailson, Neustaedter

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Goller: Gökhan Gönül (dk. 10), Burak Yılmaz (dk. 18 pen. ve 45+1) (Beşiktaş), Zajc (dk. 55), Sadık (dk. 61), Hasan Ali (dk. 67) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Necip, Burak Yılmaz (Beşiktaş), Zajc, Dirar, Sadık, Hasan Ali (Fenerbahçe)

Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu - Uygar Aydın