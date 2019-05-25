İlk yarı finalist Anadolu Efes

Salon: Banvit Kara Ali Acar
Hakemler: Özlem Yalman, Kaan Büyükçil, Ali Şakacı
Banvit: Şehmus Hzer 2, Tolga Geçim 18, Alex Perez 19, Jordan Morgan 14, D.J. Shelton 6, Metehan Akyel 7, Ragıp Berke Atar 8, İsmail Cem Ulusoy 3
Başantrenör: Hakan Demir
Anadolu Efes: Bryant Dunston 18, Krunoslav Simon 15, Adrien Moerman 7, Rodrigue Beaubois 18, Shane Larkin 18, Yiğitcan Saybir 3, Doğuş Balbay 3, Sertaç Şanlı 5
Başantrenör: Ergin Ataman
1. periyot: 20-26 (Anadolu Efes lehine)
Devre: 41-38 (Banvit lehine)
3. periyot: 53-66 (Anadolu Efes lehine)