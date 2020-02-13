İlkokul öğrencisi Elanur, matematikte dünya 1.'si oldu

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan ve Kemalpaşa Merkez Atatürk İlkokulu'nda öğrenim gören 4. sınıf öğrencisi Elanur Akıncı, 1. sınıfa giderken sınıf öğretmeninin yönlendirmesiyle Bilim Sanat Merkezi sınavlarına katıldı. Sınavlardan başarılı sonuç alan Elanur Akıncı, kendi okulunun yanı sıra Bornova Şehit Fatih Satır Bilim Sanat Merkezinde de eğitim görmeye başladı. Birçok ulusal ve uluslararası matematik yarışmalarına giren Elanur, bu yarışmalarda başarılı dereceler elde etti. İngilizce bilen ve Fransızca dersi de alan Elanur, son olarak internet üzerinden İngilizce olarak düzenlenen Caribou Matematik Yarışması'nda 7 bin 328 kişiyi geçerek birincilik kazandı. 10 yaşındaki Elanur, bu başarısının üzerine İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ödüllendirildi. Başarısının ardından yapılan haberler sonucu Elanur, sosyal medyanın gündemine oturdu. Birçok kullanıcı tarafından destek ve tebrik mesajı alan Elanur, şimdi farklı yarışmalara hazırlanıyor.

“Böyle bir başarıyı hiç beklemiyordum”

Eğitim gördüğü Kemalpaşa Merkez Atatürk İlkokulu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Elanur, başarıya giden yolu anlattı. Öğretmeniyle beraber farklı tip soruları çözmeye başladığını söyleyen başarılı öğrenci, “Sudoku ve mayın tarlası gibi soruları çözmeyle başladım. Sürekli matematik yarışmalarına katılıyorum. Daha önce Kanguru Matematik Olimpiyatları, Ulusal Tales Matematik Yarışması ve Uluslararası Caribou Matematik Yarışması gibi yarışmalara katıldım. Birinci olmak güzel bir duygu ama çok şaşırdım. Böyle bir başarıyı hiç beklemiyordum” dedi.

Elanur, kendi çağında olan çocuklara da test çözmeyi ve kendilerini deneyebilecekleri sınavlara girmeyi tavsiye etti.

Fransızca'yı internetten öğrenmeye başlamış

Elanur'un annesi Kezban Akıncı da kızını başarısından dolayı çok mutlu olduğunu söyleyerek, bu başarısın bu kadar ses getireceğini bilmediğini ifade etti. Kezban Akıncı, Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kızım birinci olduktan sonra çok mutluydu. Matematiği çok seviyor ve matematik yarışmalarının hepsine girmeyi istiyor. Şimdi önünde birçok matematik yarışması var, bilim olimpiyatlarına da katıldı. Yabancı dili de seviyor, Fransızcayı internetten araştırarak biraz öğrenmişti. Şimdi Bilim Sanat Merkezinde Fransızca derslerine devam ediyor. İleride bilim insanı olmak istiyor” dedi.

Salih Yılmazsoy - Aydın Bektaş