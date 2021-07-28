İhlas Haber Ajansı

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İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı!

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı!
İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı!

İllere göre 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka haritasını açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı olup tedbirlere uymak zorundayız" dedi. Güncel haritaya göre 100 bin nüfusta 748,39 kişi ile en çok vaka görülen il Siirt oldu. En az bir doz aşı yaptıranların sayısı ise 40 milyonu geçti.

VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN İL SİİRT!

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Siirt, Diyarbakır, Bitlis, Giresun ve Iğdır. Vaka sayılarındaki artış ve aşılanma oranları arasında ilişki var. Aşı olup tedbirlere uyun'' ifadelerini kullandı.  

İSTANBUL YÜKSELİŞTE!

İstanbul'da vaka oranı  88,19, Ankara'da 69,13, İzmir'de ise 33,43 oldu. 

VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İL HATAY OLDU

17-23 Temmuz tarihleri arasında vaka sayılarında en çok düşüş görülen il 27.07 oran ile Hatay oldu. 

SON 24 SAATTE 19 BİN 761 YENİ VAKA GÖRÜLMÜŞTÜ!

27 Temmuz'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 19 bin 761 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 51 oldu.

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