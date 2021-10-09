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İnanılmaz kurtuluş

İnanılmaz kurtuluş
İnanılmaz kurtuluş

Ordu’nun Fatsa ilçesinde beton mikserinin minibüsün üstüne devrildiği kazada minibüste sıkışan sürücü 1,5 saat süren çalışma sonucu kurtarıldı.

İnanılmaz kurtuluş - Tıkla İzle

Kılıçlı Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Mustafa D. yönetimindeki 52 K 4530 plakalı beton mikseri, Ahmet Akdemir'in kullandığı 52 EP 203 plakalı minibüsün üzerine devrildi.

Kaza sonrası adeta can pazarı yaşandı. Yaklaşık 1,5 saat süren titiz çalışma sonrası yaralı sürücü Ahmet Akdemir sıkıştığı yerden Fatsa İtfaiyesi ekipleri ve Fatsa Şoförler Odasının yapmış olduğu çalışmalar neticesinde kurtarıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ahmet Altay
 

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