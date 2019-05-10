İndigo Takı kişiye özel gümüş tasarlıyor

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İndigo takı üzerinden sipariş verdiğiniz kişiye özel gümüş tasarımlarınıza hızlı bir şekilde sahip olunabiliyor. Anlaşmalı kargo firması ile özel bir durum bulunmaması halinde kişiye özel tasarımlar 1-2 gün içinde gönderilmektedir. İndigo takı tarafından müşterilerine sunulan tüm Türkiye'ye ücretsiz kargo hizmetinden de yararlanabilirsiniz. Online alışveriş mağazası üzerinden aldığınız kişiye özel gümüş tasarımlar ve diğer ürünlerin tamamı 1 yıl garantili olarak sunulmaktadır. Ürünle birlikte gönderilen garanti sertifikası eksiksiz doldurularak anlaşmalı kargo firması ile gönderildiğinde garanti kapsamından faydalanabilirsiniz. Beğenmediğiniz, memnun kalmadığınız ürünleri de 15 gün içinde iade etme şansına sahipsiniz.

Kişiye özel gümüş tasarımlar son yılların gözdesi haline gelmiştir. Gümüş bileklik, gümüş kolye, gümüş küpe, gümüş yüzük gibi takılarınızı özel tasarımlar arasından tercih edebilirsiniz. Gümüş takıların her zaman güvenli yerlerden alınması önemlidir. Bildiğiniz gibi gümüş ışığı yansıtan, sünen bir maden olduğundan içeriğine belli oranda bakır gibi başka metaller eklenir. Takılarda kullanılan gümüşün ayarı ise genellikle 925 ayardır. Satın aldığınız gümüş takının gerçek gümüş olduğundan emin olmanız için güvenilir yerlerden alışveriş yapmalısınız. Bu gümüş tasarımların fiyatlarına etki eden önemli bir unsurdur. İndigo takı kişiye özel gümüş tasarımlarında aradığınız kaliteyi ve ince işçiliği bulabilirsiniz. Alışverişinizi güvenle yapar, fiyat, teslimat ve iade gibi müşteriden yana olan tüm koşullardan, kolaylıklardan yararlanabilirsiniz.

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