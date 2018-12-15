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İnegöl'de 3 araç birbirine girdi: 5 yaralı

İnegöl'de 3 araç birbirine girdi: 5 yaralı
İnegöl'de 3 araç birbirine girdi: 5 yaralı

İnegöl-Alanyurt yolu üzeri yağlı tohumlar kavşağında meydana gelen kazada 3 araç birbirine girdi; 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre; Alanyurttan İnegöl'e seyir halinde olan Saliha Çakır (24) idaresindeki 16 KRD 58 plakalı otomobil yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yoldan kontrolden çıkarak kırmızı ışıkta bekleyen sürücü Ömer Çelik(32) yönetimindeki 08 HC 148 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Bu sırada aynı istikametten gelen Gökhan Muhsin yönetimindeki 37 SH 058 plakalı kamyonet, kaza yapan 2 araca çarparak ancak durabildi. Kaza sonucunda araç sürücüleri ile Yusuf Çakır(5), Resul Muhsin(35) yaralandı. 5 yaralı da kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla inegöl devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

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