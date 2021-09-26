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İnegöllü gençler TEKNOFEST'e hayran kaldı

İnegöllü gençler TEKNOFEST'e hayran kaldı
İnegöllü gençler TEKNOFEST'e hayran kaldı

İnegöl Belediyesi, Türkiye’de yerli ve milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla düzenlenen Türkiye’nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST’e gezi düzenleyerek 100 genç ile İstanbul’da yerini aldı.

İnegöllü gençler, İnegöl Belediyesi'nin düzenlediği organizasyon ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerin de aralarında bulunduğu 72 paydaşın destekleriyle düzenlenen TEKNOFESTi' gezme fırsatı buldu. Gerek sosyal anlamda gerekse de proje takımları ile gençlerin her zaman yanında olan İnegöl Belediyesi, duyuru sonrası başvuru şartlarına uyan 100 kişi ile İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bu yıl 4'üncüsü düzenlenen TEKNOFEST İstanbul Havacılık,

Uzay ve Teknoloji Festivalini gezdi. İnegöllü gençler, yerli ve milli projelerin yer aldığı Türkiye'nin ayakları yere basmayan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivaline hayran kaldı.

İnegöllü gençler, gezi sonunda bir hatıra fotoğrafı çekilerek organizasyon için İnegöl Belediyesi'ne ve Başkan Alper Taban'a teşekkürlerini iletti.

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