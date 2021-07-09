İnek sütü miktarı yüzde 3,3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Mayıs ayı Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verisini paylaştı. Buna göre, ticari süt işletmelerince Mayıs ayında 924 bin 336 ton inek sütü toplandı. Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre toplanan inek sütü miktarı yüzde 3,3 arttı. Ocak-Mayıs döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 arttı.

Mayıs ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,4, protein oranı ise ortalama yüzde 3,2 olarak tespit edildi.

Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan içme sütü üretimi yüzde 18,3 azalarak 122 bin 089 ton olarak gerçekleşti. Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre içme sütü üretimi yüzde 6,7 azalarak 671 bin 447 ton olarak gerçekleşti.

Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi yüzde 12,8 artarak 92 bin 862 ton, Ocak-Mayıs döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 azalarak 441 bin 588 ton olarak gerçekleşti.

Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, ayran üretimi yüzde 66,6, tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 53,9, diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 20,7, yağsız süt tozu üretimi yüzde 19,2, kaymak üretimi yüzde 9,2, artarken, tereyağı üretimi yüzde 2,6, inek peyniri üretimi yüzde 3 azalmıştır.

Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yağsız süt tozu üretimi yüzde 25,5, diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 23,8, tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 19,6, kaymak üretimi yüzde 14,7, ayran üretimi yüzde 7,4, inek peyniri üretimi yüzde 1,5 artarken, tereyağı üretimi yüzde 4,5 azalmıştır.