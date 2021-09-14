İnfaz hakimi korona virüsten hayatını kaybetti

Karabük Adliyesi'nde 1 yıldır infaz hakimi olarak görev yapan Ekrem Er (47) korona virüse yakalandı. Evli ve 2 çocuk babası hakim Er, 5. gün sonunda karantinada olduğu evinde rahatsızlandı. Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Er, sabah saatlerinde korona virüse bağlı kalp zarı iltihabından dolayı geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Aşı olmadığı öğrenilen Er'in ölümü, görev yaptığı adliyede ve kentte üzüntüye neden oldu. Türk bayrağına sarılı Er'in cenazesi, görev yaptığı Karabük Adliyesine getirildi.

Meslektaşları ve adliye çalışanlarının gözyaşlarını tutamadığı törende konuşan Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Duran, Ekrem hakimin üniversite yıllarından arkadaşı olduğunu ifade ederek, “Özel hayatında ve meslek hayatında olsun, çalışkanlığıyla, titizliğiyle, vicdanı ile hareket eden birisi olarak hep gözümüzün önündedir. İyi insanlar bizden önce yola çıktı” dedi.

Cenazesi araçtan indirilmeyen Er, düzenlenen törende yapılan duaların ardından toprağa verilmek üzere memleketi Bolu'nun Göynük ilçesi Aksaklar köyüne gönderildi. Törene Karabük Valisi Fuat Gürel, Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Karabük Başsavcısı Koray Kesgin, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı, Karabük Baro Başkanı Emrah Köklü, avukatlar ile adliye personeli katıldı.