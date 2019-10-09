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ING Türkiye ihtiyaç kredisinde faiz oranını indirdi

ING Türkiye ihtiyaç kredisinde faiz oranını indirdi
ING Türkiye ihtiyaç kredisinde faiz oranını indirdi

ING Türkiye, ihtiyaç kredisi faiz oranında indirdim yaptığını açıkladı. ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, sunulan avantajlı yeni faiz oranları ile ekonomideki canlanmaya katkıda bulunmaktan mutlu olduklarını belirtti.

ING Türkiye, ihtiyaç kredisinde müşterilerine sunduğu faiz oranını yüzde 1.19'e kadar indirdiğini açıkladı. Yapılan bilgilendirmede; müşterilerinin kredi skoru ve ödeme performansına göre kişiye özel avantajlı faiz oranları sunan ING böylece 18 ay ve üstü vadeli ihtiyaç kredilerinde müşterilerine yüzde 1.19'dan başlayan faiz oranları sunmaya başladı. Hem mevcut hem de yeni müşterileri kapsayan bu indirim ile birlikte daha önce yüksek faiz oranları sebebiyle ihtiyaçlarını erteleyen müşteriler de artık ING'de avantajlı faiz oranlarından yararlanabilecekler.

"Ekonomideki canlanmaya katkı vermekten memnunuz"
ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz; sundukları avantajlı faiz oranları ile ekonomideki canlanmaya katkıda bulunmaktan mutlu olduklarını belirterek, "İhtiyaç kredilerinde şu an piyasadaki en rekabetçi faiz oranlarından birini sunuyoruz. ING Türkiye olarak müşterilerimize mükemmel müşteri deneyimi sunma hedefiyle faaliyet gösteriyoruz, buna avantajlı faiz oranlarını da ekleyebildiğimiz için çok mutluyuz. Müşterilerimizden aldığımız ilk tepkiler çok olumlu. Son çalışmalarımız ile birlikte ihtiyaç kredilerinde yoğun talep almaya başladık. ING Türkiye olarak, sunduğumuz avantajlar ve kampanyalar ile müşterilerimize ve ekonomiye katkı sağlamaya devam edeceğiz".

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